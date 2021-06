C’è un pericolo che s’aggira per l’Italia: la sottostima dei positivi circolanti. Nel mentre, come ricorda anche Fabrizio Pregliasco (ricercatore di Virologia all’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi, in un’intervista alla Stampa) sarebbe necessario fare il contrario. “Da aprile –afferma– tutti i parametri ci dicono che la situazione epidemiologica è in continuo miglioramento, ma… a forza di riaperture ora c’è la possibilità di un colpo di coda del virus…. Sarebbe importante in questa fase rilanciare il tracciamento per contrastare e monitorare meglio la diffusione del virus“. Perchè? Il colpo di coda che non è arrivato a maggio potrebbe presentarsi a giugno, considerato che, sostiene Pregliasco: “in giro ci sono almeno 240 mila positivi accertati, che potrebbero essere anche il doppio. Mezzo milione di infetti continuano a rappresentare un pericolo per chi non è ancora vaccinato e, in ogni caso, mantengono alta la catena dei contagi. Solo ieri ci sono stati 2.483 nuovi casi e si è visto in Inghilterra che varianti e rallentamento della seconda dose possono complicare la situazione“. Certo, aggiunge “grazie alla vaccinazione non ci saranno più tanti ricoveri e morti. Una differenza non da poco“, ma non è ancora finita e non è il momento di abbassare la guardia.

Eppure c’è una norma di legge che spinge a fare esattamente il contrario: la corsa alla zona bianca di cui abbiamo scritto ieri (https://giornalemio.it/cronaca/il-modello-basilicata-non-e-da-zona-bianca/). Se per entrarvi devo avere meno di 50 casi per ogni 100 mila abitanti, sarò spinto a cercarne il meno possibile, dunque a fare meno tamponi, con il tracciamento che si va a far benedire. Fatta la legge, trovato l’inganno!

Proprio in Basilicata stiamo assistendo a questo calo di tamponi che si conferma anche nei dati di oggi 2 giugno i quali ci dicono che nella giornata di ieri, 1 giugno:

-sono “stati somministrati 6.132 vaccini: 211.679 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (38,3 per cento) e 122.9050 hanno ricevuto anche la seconda dose (22,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 333.254 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).”

– mentre i “tamponi molecolari totali processati: n. 823; positivi n. 38 (n. 37 residenti e n. 1 fuori regione), n. 78 guariti (n. 75 residenti, n. 2 domiciliati e n. 1 non residente).” Insomma, come temevamo: ieri 865, oggi 823, domani…. è un altro giorno e si vedrà.

Comunque, l’incidenza dei positivi sui tamponi processati è oggi in risalita al 4,62%, dal 2,89% di ieri e si riallinea alla media della settimana appena conclusa che è stato del 4,68%.

A seguire su questa stessa pagina, se più tardi verrà reso nota, aggiungeremo la tabella con ulteriori dati.