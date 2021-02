Poco fa sul suo profilo facebook, il Ministro della salute Roberto Speranza ha scritto che: “Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco e del parere del Consiglio Superiore di Sanità ho appena firmato il decreto che autorizza la distribuzione, in via straordinaria, degli anticorpi monoclonali. Così abbiamo, insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il covid 19.” Trattasi come sapete di una cura da somministrare nella prima fase della malattia e che sembra abbia dato buoni risultati. Bene, perchè oltre che sul fronte dei vaccini è evidente che se si vuole derubricare anche il covid19 a “normale” malattia con cui convivere è necessario che si individuino anche delle cure adeguate.

E dopo questa notizia nazionale, veniamo ai dati lucani che, anche oggi (siamo al non giorno consecutivo) segnalano la emersione di di ulteriori 97 guariti nei mesi precedenti e non contabilizzati. E con quelli di oggi siamo giunti ad un numero di guariti mai contabilizzati pari alla bellezza di 3.807. Una rettifica dei conti continua che, con l’aggiunta dei positivi odierni, al netto delle guarigioni di giornata e -purtroppo- dei decessi ha portato il totale dei positivi in Basilicata giù in picchiata, dai 5.927 del 27 gennaio scorso ai 3.058 di oggi.

Ma passando agli altri dati riportati nel report odierno, si rileva che sui 1.268 tamponi molecolari processati nella giornata di ieri, venerdì 5 febbraio 2021, sono stati 87 (82 residenti) i positivi rilevati che corrispondono al 6,86%, in discesa dal 7,60% della giornata precedente, ma superiore al dato nazionale che è del 5,26%.

Oggi emergono i 13 casi di Potenza, i 7 di Melfi, i 5 di Acerenza e Pignola, a seguire, poi via via numeri più ridotti.

Anche nel report odierno viene riferito che sarebbero stati processati 4.871 test antigenici, sempre senza esito.

Stabili i ricoveri totali (da 86 a 85) e quelli in terapia intensiva che passano da 2 a 1. Però, si registra ben 6 decessi, 5 dei quali residenti in regione.

Come dicevamo, infine, sono 46 i guariti della giornata e ad essi – come avviene da giorni- se ne aggiungono altre 97 guarigioni non conteggiate in precedenza.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 06 febbraio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 05 febbraio 2021

Tamponi molecolari totali n. 215.657

Tamponi totali negativi n. 199.758

Persone testate n. 132.669

Tamponi molecolari di giornata n. 1.268

Test antigenici totali 4.871

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 87

Tamponi negativi n. 1.181

RICOVERATI N. 85

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 30

Pneumologia n. 30

Medicina d’Urgenza n. 08

Terapia Intensiva n. 01

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 10

Pneumologia n. 06

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 46

DECESSI TOTALI N. 6

Deceduti Residenti n. 5

• Calvello

• Matera (domiciliato a Potenza)

• Rionero in Vulture

• Sant’Arcangelo (domiciliato a Brienza)

• Satriano di Lucania

Deceduti Residenti in altra Regione n. 1

• Campania

POSITIVI TOTALI N. 87

Residenti: n. 82

N. Comune

1 Accettura

5 Acerenza

1 Albano di Lucania

2 Avigliano (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Baragiano (domiciliato a Potenza)

3 Bernalda

1 Castelluccio Superiore

2 Grassano

4 Latronico

2 Laurìa

1 Marsico Nuovo

3 Matera

7 Melfi

1 Montescaglioso (domiciliato a Pignola)

1 Nemoli

3 Oppido Lucano

1 Pietragalla

5 Pignola

1 Pisticci

3 Policoro

13 Potenza

1 Rapolla

1 Rionero in Vulture

4 Rotondella

1 Sant’Arcangelo

1 Satriano di Lucania

1 Senise

1 Terranova di Pollino (domiciliato a Pignola)

1 Tito (domiciliato a Vaglio di Basilicata)

3 Tolve

1 Tursi

3 Vaglio di Basilicata

3 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

2 Campania (n. 1 domiciliato a Bella, n. 1 domiciliato a Pignola)

1 Puglia (domiciliato a Policoro)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 2

N. Regione/ Stato estero

2 Puglia

GUARITI TOTALI N. 46

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 46

N. Comune

2 Acerenza

7 Avigliano

3 Balvano

1 Moliterno

1 Pescopagano

1 Matera

8 Picerno

2 Pignola

2 Ruoti

2 Tito

4 Vaglio

13 Vietri di Potenza

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.058

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 2.973

DECEDUTI RESIDENTI N. 326

GUARITI RESIDENTI N. 9.822

Note:

A seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, si registrano, con il bollettino odierno, n. 97 guarigioni relative al periodo antecedente. Trattasi di soggetti già dichiarati guariti, nei tempi e nelle modalità previste dalle vigenti circolari ministeriali, dai servizi delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

Alle 97 guarigioni dovute a riallineamento, si sommano n. 46 guarigioni odierne, per un totale di n. 143 guarigioni.

Potenza, 06 febbraio 2021

Task Force Regione Basilicata