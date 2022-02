In Basilicata, sul fronte covid, si registra una riduzione dei ricoveri ospedalieri sia nei reparti ordinari (da 95 a 92), sia in quelli di terapia intensiva (da 4 a 3), ma si mantiene sostenuta l’incidenza dei nuovi positivi (1.062 su 6.016 tamponi, pari al 17,65%) e soprattutto si registrano ancora decessi.

La nuova vittima è una donna di 70 anni, di Maratea, che è morta all’ospedale “San Carlo” di Potenza. Era ricoverata in Malattie Infettive. Aveva gravi patologie pregresse e non era vaccinata.

Intanto dall’istituto Spallanzani di Roma giunge la notizia che è stato curato il primo paziente in Italia con la pillola antivirale Paxlovid. Si tratta di un uomo di 54 anni, con malattia cardiovascolare e covid, sintomatico da tre giorni. Il farmaco Paxlovid è composto da un antivirale, il Nirmatrelvir e da un farmaco potenziante, il Ritonavir. La cura è composta da tre compresse la mattina e tre la sera per cinque giorni. Un’altra arma, dunque è sul campo, per combattere questa malattia. Bene.

Ma ecco a seguire il primo comunicato di oggi, mentre dopo le 17,00 aggiungeremo in coda gli ulteriori dati contenuti nelle tabelle riepilogative:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 4 febbraio, sono state effettuate 3.324 vaccinazioni. A ieri sono 463.328 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83,7 per cento), 425.534 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (76,9 per cento) e 310.003 (56,0 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.198.865 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 92 le persone ricoverate: 45 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 47 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 6.016 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.062 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 888 guarigioni.

Inoltre è stato registrato il decesso di 1 persona, residente a Maratea.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”