Ache il report odierno della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 29 maggio 2022) , oltre a non riportare decessi, ci conferma una riduzione dei positivi sia giornalieri che totali.

Però, registra un incremento di ben 18 ricoveri ospedalieri (17 a Potenza e 1 a Matera) che passano da 56 a 74 (50 al San Carlo e 24 al Madonna delle Grazie), di cui -comunque- sempre solo uno in terapia intensiva a Potenza.

Per quanto riguarda i nuovi casi, se ne sono riscontrati 124 (119 i residenti) su 894 tamponi processati nella giornata di ieri, con una incidenza del 13,87% (che non si registrava dal dicembre scorso) più basso del 16,68% del giorno precedente e molto inferiore al dato aggregato dell’incidenza positivi/tamponi riferito alla settimana scorsa che è stato del 19,09%.

I 119 nuovi casi residenti (114 nel potentino e 57 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (21), Matera (21), Policoro (6), Melfi (5), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Prosegue, la revisione e il riallineamento dei dati nella piattaforma Covid-19 regionale che fa registrare, con il bollettino odierno, 623 guarigioni relative al periodo antecedente oltre alle 304 guarigioni di giornata che fa scendere il totale dei positivi in regione da 23.571 a 22.763.

Giunge, intanto, il “bonus psicologico” Infatti, il ministro della Salute Roberto Speranza firmato il decreto attuativo per la misura, prevista dalla legge n. 15/2022, che prevede un contributo fino a 600 euro all’anno per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Ne avrà diritto chi ha un reddito Isee fino a 50mila euro ed è destinato a sostenere le persone in condizione di depressione, ansia, stress e in generale fragilità psicologica.

Il bonus può essere usato per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato la propria adesione all’iniziativa all’ordine professionale di appartenenza

Ma in merito allo stesso il Codacons avanza delle critiche definendola “una misura “spot” che non aiuterà realmente chi, a causa del Covid, ha subito ricadute psicologiche e necessita di un concreto e duraturo sostegno“. In una nota si rileva che “Il “Bonus psicologico” presenta evidenti criticità. Prima di tutto i fondi messi a disposizione appaiono del tutto insufficienti: solo 10 milioni di euro saranno destinati in modo diretto ai cittadini in difficoltà attraverso un voucher da spendere in servizi di assistenza. In secondo luogo il tetto Isee fino a 50mila euro per poter godere del bonus appare troppo elevato, e inserirà nella platea dei beneficiari anche soggetti che possono sostenere in modo autonomo le spese psicologiche. Così solo 16mila fortunati riusciranno a godere del Bonus psicologico, e una ampia fetta di cittadini che con il Covid hanno sviluppato forme di disagio mentale sarà tagliata fuori dal provvedimento. Senza contare i possibili rincari delle tariffe da parte degli psicologi, così come avvenuto per altre categorie di beni e servizi interessati dagli incentivi varati dal Governo negli ultimi due anni“.