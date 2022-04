Da domani, 1° maggio, cambiano le regole attualmente in vigore su Green Pass, mascherine e vaccini, così come previsto dall’ultimo decreto Covid del 24 marzo, integrato dall’ordinanza firmata il 28 aprile dal ministro Speranza per la proroga dell’uso delle mascherine in alcuni luoghi al chiuso. Più avanti trovate una sintesi di queste nuove disposizioni.

Per quanto riguarda il report odierno della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 30 aprile 2022), esso registra, nessun decesso, un lieve calo di ricoveri e una stabilità dell’indice postivi/tamponi.

Dunque, dopo quattro giorni di crescita, i ricoveri totali che da 109 passano a 104 (74 al San Carlo e 30 al Madonna delle Grazie), sempre senza nessuno in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i nuovi casi, con 663 positivi (646 residenti) riscontrati su 2.823 tamponi processati, è stata pari al 23,49%, sostanzialmente identico al 23,39% del giorno precedente e sempre inferiore al 26,49% del dato settimanale.

Dati che comunque, pur tenuto conto dei 469 guariti (462 residenti), contribuiscono a far salire ancora il totale dei positivi in regione da 29.426 a 29.610.

I 646 nuovi positivi residenti (48 nel potentino e 218 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (77), Matera (72), Bernalda (23), Melfi e Pisticci(21), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Come dicevamo, da domani 1° maggio, entrano in vigore le novità contenute nell’Ordinanza del 28 aprile 2022 Ministero Salute – Mascherine che disciplinano l’uso delle mascherine, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Ecco in sintesi un riepilogo delle regole in vigore:

MASCHERINE

In questo periodo (1° maggio / 15 giugno) resta l’obbligo delle mascherine FFP2 su aerei, navi, treni, autobus (trasporto pubblico interregionale, regionale e scolastico), ncc, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

L’obbligo delle mascherine riguarda anche i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.

Nelle scuole le mascherine sono comunque obbligatorie in classe fino alla fine dell’anno scolastico.

Risulta inoltre raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, pubblici o aperti al pubblico.

GREEN PASS

Dal 1° maggio termina l’obbligo del green pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro. Dalla medesima data decade il green pass per: bar, ristoranti, anche al chiuso; mense e catering continuativo; spettacoli al chiuso (cinema e teatri) e eventi sportivi; studenti universitari; centri benessere; attività sportive al chiuso; spogliatoi; convegni e congressi; corsi di formazione; centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso; concorsi pubblici; sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò; colloqui visivi in presenza coi detenuti; feste al chiuso e discoteche; mezzi di trasporto.

Fino al 31 dicembre 2022 resta invece l’obbligo di green pass per i visitatori di RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

VACCINO: DOVE RESTA L’OBBLIGO

Decade il 15 giugno prossimo l’obbligo vaccinale a carico dei lavoratori appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, al personale della scuola e delle università, nonché per gli over 50. Fino al 31 dicembre 2022 permane l’obbligo vaccinale, pena la sospensione dal lavoro, per gli esercenti le professioni sanitarie e i prestatori di lavoro in ospedale.

Per il completo ritorno alla normalità sono state fissate una serie di altre date. Se l’andamento della pandemia lo consentirà il 15 giugno terminerà l’obbligo vaccinale, il 30 giugno si tornerà in presenza al lavoro nel privato e dal 31 dicembre non sarà più necessario il super green pass per le visite in ospedale.