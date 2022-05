Dal report di oggi della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 10 maggio 2022) si apprende di un decesso, un uomo residente a Castronuovo di S. Andrea (classe 1930) avvenuto nell’ospedale San Carlo, ma anche di ricoveri totali che da 105 scendono a 97 (69 al San Carlo e 28 al Madonna delle Grazie), di cui in terapia intensiva sempre due a Potenza.

Anche il numero totale dei positivi in regione, grazie all’alto numero dei guariti (910 totali, 901 i residenti), di gran lunga superiore ai nuovi casi di giornata (605 totali, 591 residenti), comincia a scendere in modo significativo da 29.615 a 29.304.

Venendo ai predetti nuovi positivi, riscontrati sui 2.526 tamponi processati nella giornata di ieri, essi mantengono l’incidenza positivi/tamponi al 23,95%, sostanzialmente in linea con quella del giorno precedente (che è stato del 23,58%) e a quella aggregata della settimana appena conclusa che è stato del 23,65% (in lieve discesa rispetto al 24,15% di sette giorni prima).

I 591 nuovi positivi residenti (405 nel potentino e 186 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (111), Matera (67), Pisticci (27), Melfi e Lauria (18), Avigliano e Venosa (16), Policoro (15), Bernalda (13), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Il report ci dice anche che solo 106 sono state le dosi di vaccino somministrate ieri in Basilicata, dove solo lo 0,5% ha ricevuto la quarta dose. Ed a tal proposito il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo all’evento “SocioTechLab. La tecnologia che fa bene alle persone“, promosso dal sindacato pensionati Spi Cgil ha detto: “È in corso un altro pezzo di campagna” vaccinale contro Covid-19, quello sulla quarta dose per over 80, ospiti delle Rsa e 60-79enni con patologie che li rendono vulnerabili. Una fase “che io ritengo particolarmente rilevante e i cui numeri devono necessariamente crescere nelle prossime settimane“.

E a quella particolare platea, il ministro ha chiesto “per il tipo di rapporto che questa sala ha con la fascia più fragile della nostra popolazione, vi chiediamo una mano perché la vostra rete sul territorio è una rete essenziale che può aiutarci a coinvolgere tante di queste persone”, ribadendo che, proprio grazie all’elevata copertura vaccinale siamo entrati in una fase nuova della pandemia di Covid, ma “abbiamo bisogno di tenere alto il livello di attenzione“.