Anche il report odierno della task force covid19 della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 22 aprile 2022), registra ancora un decesso (avvenuto nel reparto di pneumologia covid dell’ospedale San Carlo), un uomo (classe 1946) residente a Forenza.

Alta sempre l’incidenza positivi/tamponi che anche oggi, con 867 nuovi casi (835 i residenti) su 3.013 tamponi processati nella giornata di ieri, emerge una incidenza giornaliera del 28,78% ancora in risalita da cinque giorni (28,49% del giorno precedente, 25,50% prima e ancora 25,41%, 24,05% e 19,70%), nonché sempre molto più alto rispetto al dato medio della settimana appena conclusa che è risultato essere del 21,41%.

Dato positivo è che calano, invece, ancora i ricoveri totali che 96 passano a 92 (63 al San Carlo e 29 al Madonna delle Grazie), mentre quelli in terapia intensiva rimangono 3, tutti nel nosocomio di Potenza.

Gli 835 nuovi positivi residenti (534 nel potentino e 301 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Matera (111), Potenza (101), Bernalda (29), Melfi (26), Ferrandina (25), Policoro (23), Rionero (20), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco nel report.

Tenuto conto dei 632 guariti (619 i residenti), il totale dei positivi in regione continua a salire ancora da 27.743 a 27.958, tendenza che domani porterà a supera la soglia dei ventottomila.

Sempre insignificanti i numeri relativi alle vaccinazioni, ieri, infatti, sono state somministrate solo 394 dosi.

In riferimento ai vaccini, nell’ultimo report dell’AIFA (Agenzia italiana del farmaco) sono stati pubblicati i dati aggiornati sulle segnalazioni di sospetta reazione avversa agli stessi. Nel documento si legge che dal 27 dicembre 2020, giorno in cui è iniziata la campagna vaccinale e fino al 26 marzo 2022, sono arrivate 134.361 segnalazioni su un totale di 135.849.988 di dosi somministrate, pari allo 0,098%.

Nella stragrande maggioranza dei casi (82,1%) si è trattato di segnalazioni riferite ad eventi non preoccupanti, come dolore in sede di iniezione, febbre e dolori muscolari. La restante percentuale del 17,8% è costituita da segnalazioni gravi con una incidenza di 18 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate.

L’Aifa ricorda che, per la vaccinazione, sono stati usati cinque vaccini e che la distribuzione delle segnalazioni per tipologia di vaccino ricalca quella evidenziata nei precedenti rapporti: Comirnaty 66,5%, Vaxzevria 17,7%, Spikevax 14,5%, COVID-19 vaccino Janssen 1,3%, Nuvaxovid 0,03% .

In generale, gli eventi avversi più segnalati sono stati febbre, stanchezza, cefalea, dolori muscolari/articolari, brividi, disturbi gastro-intestinali, reazioni vegetative, stanchezza, reazione locale o dolore in sede di iniezione.

Nel report si legge anche che i tassi di segnalazione relativi alla seconda dose sono inferiori a quelli relativi alla prima e ancora più bassi per la terza dose Indipendentemente dal vaccino, dalla dose e dalla tipologia di evento, la reazione avversa -è stato registrato- si è verificata nella maggior parte dei casi nella stessa giornata della vaccinazione o il giorno successivo e solo più raramente oltre le 48 ore.