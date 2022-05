Basilicata: scendono i ricoveri e il totale dei positivi in regione (ieri 218 nuovi casi)

Il dato dei positivi/tamponi del report odierno (Task Force Coronavirus bollettino del 31 maggio 2022) è in controtendenza rispetto al dato settimanale che abbiamo fornito ieri che è stato del 18,64% e in discesa rispetto al 19,09% della settimana precedente.

Infatti, dall’esame dei 1.129 tamponi effettuati nella giornata di ieri sono stati rilevati 224 positivi (218 i residenti) pari ad una incidenza del 19,84%, dunque superiore.

I 218 nuovi casi residenti (146 nel potentino e 72 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Matera (20), Policoro (15), Potenza (14), Melfi (13), Rionero in Vulture (11), Avigliano (10), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

In compenso anche il report odierno non riporta decessi e registra una ulteriore riduzione dei ricoveri totali che da 66 scendono a 60 (39 al San Carlo e 21 al Madonna delle Grazie), tra cui sempre con un solo positivo a Potenza.

E continua il work in progress della revisione e il riallineamento dei dati nella piattaforma Covid-19 regionale che fa registrare, con il bollettino odierno: 668 guarigioni relative al periodo antecedente oltre alle 337 guarigioni di giornata, che fa scendere il totale dei positivi in regione da 22.469 a 21.682.

Intanto, sul fronte dei trasporti si registra, da domani 1 giugno, l’addio al certificato verde per chi viaggia in Italia. Infatti, il ministro della Salute Roberto Speranza non prorogherà nuovamente l’ordinanza che prevede -per l’appunto- l’obbligo di esibire il green pass base (vaccino o tampone) per chi entra in Italia, valida attualmente fino al 31 maggio.

Inoltre, l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, afferma che “Ci aspettiamo nell’estate valori di passeggeri che si avvicineranno fortemente ai valori pre Covid del 2019“. Per l’estate 2022, ha detto: “sono ottimista, confortato dai dati di aprile e maggio. Abbiamo visto i passeggeri crescere, i treni si stanno riempiendo di nuovo e le persone hanno voglia di muoversi. Quindi sono sicuro che quest’estate si viaggera’ molto e si viaggera’ molto in treno“.