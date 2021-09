Se in qualche parte del Paese vi è stato un incremento delle prenotazioni per sottoporsi al vaccino, secondo i dati del report della Fondazione Gimbe, invece, nelle ultime due settimane si sarebbe registrato un calo generale del 41% dei nuovi vaccinati. A fronte di scorte che superano le 10 milioni di dosi, nella settimana dal 15 al 21 settembre sono state inoculate solo poco più di 486.000 prime dosi. Dunque, l’esitazione vaccinale persiste negli over 50 e frena la vaccinazione nella fascia 12-19 anni, sempre secondo questo nuovo monitoraggio della Gimbe. E’ evidente che, al netto dei novax inossidabili che rimangono una minoranza, si pagano incertezze, dubbi e paure determinate in parte della popolazione da una comunicazione spesso confusa e contradditoria.

Bisognava/bisogna fornire notizie semplici e chiare. Che bisogna vaccinarsi nel proprio interesse, per salvarsi la pelle. Che questi vaccini, come tutti i medicinali che si assumono abitualmente, hanno vantaggi e controindicazioni. Ed in casi limitatissimi (ma ripetiamo vale per tutti i medicinali basta leggere i rispettivi “bugiardini”) comportano anche conseguenze avverse (casi che su milioni di somministrazioni di questi vaccini sono oramai una eventualità marginale). Dunque, che con il vaccino covid, come per gli altri farmaci, si fa una valutazione rischio/vantaggio. Per cui a fronte di un rischio limitatissimo c’è il vantaggio indubbio di evitare di finire in ospedale o peggio in terapia intensiva. E scusate se è poco.

Venendo alla Basilicata, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 21 settembre, sono state effettuate 2.937 vaccinazioni. A ieri sono 417.017 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (75,4 per cento) e 365.358 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (66 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 782.375 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 858 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 38 (tutti residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 43 guarigioni (40 delle quali relative a residenti in Basilicata).”

In base al comunicato che segue e ai dati contenuti nelle ulteriori tabelle che pubblichiamo più avanti si rileva, che in Basilicata nella giornata di ieri 22 settembre 2021:

-i ricoveri totali scendono da 57 a 53 , mentre quelli in terapia intensiva rimangono 3;

-il totale dei positivi in regione, tenuto conto dei 38 nuovi casi e delle 40 guarigioni , si attesta a 1.215;

-l’incidenza dei positivi sui tamponi processati in giornata è del 4,43%, inferiore sia al 5,72% della giornata precedente ed anche del dato della settimana appena conclusa che è stato del 5,41%.

I nuovi casi riguardano: Montescaglioso. Avigliano e Francavilla in Sinni (6), Matera (5), Lavello (4), poi altri comuni (come da elenco nella 3^ tabella sottostante) con meno casi.