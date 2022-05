Dal report di oggi della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 11 maggio 2022) si apprende del decesso di una donna (classe 1942) residente a Marsicovetere avvenuto nell’ospedale San Carlo, ma anche di ricoveri totali che scendono ancora da 97 a 93 (64 al San Carlo e 29 al Madonna delle Grazie), di cui sempre due in terapia intensiva a Potenza.

Anche il numero totale dei positivi in regione, grazie al numero dei guariti (525 totali, 518 i residenti), anche oggi superiore ai nuovi casi di giornata (454 totali, 443 residenti), continua a scendere e da 29.304 passa a 29.228. Anche se siamo lontani dal perdere il triste primato che ancora oggi GIMBE ci ricorda nel grafico sottostante:

Detti nuovi positivi, riscontrati sui 2.081 tamponi processati nella giornata di ieri, hanno una incidenza del 21,82%, inferiore rispetto al 23,95% del giorno precedente ed anche a quella aggregata della settimana appena conclusa che è stato del 23,65%.

I 443 nuovi positivi residenti (282 nel potentino e 161 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (79), Matera (60), Bernalda (19), Pisticci (14), Avigliano e Lavello (12), Atella e Pignola (11), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Nel rilevare dal report odierno che -nella giornata di ieri- sono state somministrate 123 dosi di vaccino, riportiamo la notizia in tema, secondo cui la vaccinazione contro il Covid-19 durante la gravidanza sarebbe associata a una riduzione del 15% dei nati morti.

A dirlo è un nuovo studio dei ricercatori della St George’s University of London e del Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, pubblicato oggi su Nature Communications in cui si mostra anche che la vaccinazione in gravidanza è efficace al 90% contro l’infezione da Covid-19. Lo studio ha esaminato 23 studi tra cui 117.552 donne in gravidanza vaccinate contro il Covid-19, quasi esclusivamente con vaccini mRNA, come quelli prodotti da Pfizer e Moderna.