Basilicata: scendono ancora i ricoveri, pochi nuovi casi, nessun decesso. Slide, nuovo test salivare.

Anche oggi pochi positivi e più guariti, nessun decesso e una ulteriore riduzione dei ricoveri. Questo in sintesi i dati del report odierno (Bollettino task force coronavirus Basilicata del 3-8-2022).

Infatti, i nuovi positivi di giornata riscontrati su 1.543 tamponi, sono 381 con una incidenza dei positivi riscontrati sui tamponi processati pari al 24,69% di poco superiore al 23,71% del giorno precedente, ma sempre inferiore al 25,51% del dato aggregato dell’incidenza positivi/tamponi della settimana appena conclusa.

Dei 350 nuovi positivi residenti (226 nel potentino e 124 nel materano) ne sono stati riscontrati: 46 a Potenza, 37 a Matera, 20 Policoro, 18 ad Avigliano, poi numeri minori sono stati riscontrati in altre comunità che potete consultare al link iniziale.

I ricoveri scendono ancora da 78 a 74: 30 al San Carlo e 44 al Madonna delle Grazie, dei quali ora sono tre in terapia intensiva (2 a Potenza e 1 a Matera).

Tenuto conto dei 483 guariti di giornata e di 385 relativi a periodi precedenti e non contabilizzati sino ad ora, il totale dei positivi in regione scende da 13.304 a 12.786.

Sul bollettino regionale, invece, continua ad essere riportato un numero inferiore (12.177), conseguenza di un errore di calcolo che si è registrato sul comunicato del 28-7-2022, pari a 609 unità.

Si chiama SLIDE, ed è un nuovo test salivare per Covid-19 che sembra essere efficace quanto la PCR. Almeno così viene descritto sulla rivista dell’American Chemical Society Sensors, questo nuovo metodo che sviluppato dagli scienziati della Pennsylvania State University. Il team, guidato da Weihua Guan, ha elaborato un esame diagnostico per identificare la presenza di SARS-CoV-2 tramite campioni di saliva. Il test, attualmente in fase di prototipo, combina velocita’ e semplicita’ di esecuzione con un’elevata sensibilita’, superando i limiti degli attuali approcci per diagnosticare Covid-19.