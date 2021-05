Da oggi 18 maggio, entra in funzione il posticipo di un’ora -fino alle 23.00- del cosiddetto “coprifuoco”, prodromico ad una sua abolizione nelle prossime settimane (https://giornalemio.it/cronaca/da-domani-coprifuoco-dalle-23-00-scomparira-dal-21-giugno/), nel quadro di aperture calibrate sull’andamento dei dati epidemiologici e sulla campagna vaccinale.

Un andamento positivo anche in Basilicata, a giudicare dai dati diffusi dalla task force, relativi ai tamponi molecolari processati in Basilicata nella giornata di ieri, dai quali si continua registrare una situazione lento ma costante miglioramento sebbene funestata da tre decessi.

Infatti, sui 1.453 tamponi molecolari processati, sono stati rilevati 85 positivi (83 i residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi al 5,85 – in calo rispetto al 6,03%, al 7,85%, 8,09% e 8,38% dei giorni precedenti, inferiore al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 7,46%, mentre quello nazionale è al 2,9%.

I positivi di oggi riguardano Potenza con 20 casi, Acerenza con 13, Melfi con 7 casi, poi via via altri comuni con numeri inferiori. Matera oggi fa registrare un solo caso.

Oggi, purtroppo i decessi segnalati sono 3, mentre i ricoveri totali scendono ancora da 115 a 109 e quelli in terapia intensiva variano da 8 a 9 (5 Pz, 4 Mt).

Infine, i guariti di giornata sono 138 (135 i residenti), che fanno scendere ulteriormente il totale dei positivi a 4.732.

A seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 18 MAGGIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 17 maggio 2021

Tamponi molecolari totali n. 345.345

Tamponi molecolari totali negativi n. 317.001

Persone testate n. 198.183

Test antigenici totali 15.233

Tamponi molecolari di giornata n. 1.453

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 85

Tamponi molecolari negativi n. 1.368

RICOVERATI N. 109

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 30

Medicina d’Urgenza n. 03

Medicina Interna Covid n. 03

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 23

Pneumologia n. 10

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 04

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 138

DECESSI TOTALI N. 3

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 3

Lavello (n. 2)

Rionero in Vulture

POSITIVI TOTALI N. 85

Residenti: n. 83

N. Comune

13 Acerenza (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Baragiano

1 Bella

1 Ferrandina

1 Lauria

3 Lavello

1 Maschito

1 Matera

7 Melfi

2 Montalbano Jonico

3 Muro Lucano

1 Pescopagano

1 Pietragalla

5 Pignola

2 Policoro (n. 1 domiciliato a Rotondella)

20 Potenza

6 Rapolla

2 Ripacandida

5 Rotondella

1 Sant’Angelo Le Fratte

1 Tito

1 Tolve

4 Valsinni

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Lombardia (domiciliato a Potenza)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

GUARITI TOTALI N. 138

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 135

N. Comune

4 Abriola

4 Acerenza

3 Avigliano (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Balvano

1 Barile (domiciliato a Rionero in Vulture)

2 Bella

2 Brienza

1 Craco

3 Garaguso

2 Grassano

2 Irsina

2 Lagonegro

1 Lauria

1 Marsico Nuovo (domiciliato a Paterno)

17 Matera

3 Melfi

3 Montalbano Jonico

1 Pietragalla (domiciliato a Potenza)

1 Pietrapertosa

8 Pignola

2 Pisticci

7 Policoro

1 Pomarico (domiciliato a Matera)

37 Potenza (n. 2 domiciliati a Pignola)

4 Rapone

16 Rionero in Vulture

4 Salandra

1 San Fele (domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Teana

Guariti non residenti ma domiciliati regione Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Potenza)

1 Puglia (domiciliato a Melfi)

Guariti non residenti nè domiciliati regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.732

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.623

DECEDUTI RESIDENTI N. 546

GUARITI RESIDENTI N. 19.858