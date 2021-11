Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, lancia un nuovo appello alla vaccinazione e richiamando a una “responsabilità collettiva” specie chi continua a non prendere atto che “La vaccinazione è lo strumento principe attraverso il quale noi oggi riusciamo a controllare la circolazione del virus e soprattutto riusciamo a evitare le conseguenze più gravi di chi contrae infezione, in particolare i più fragili“.

In proposito, giungono i risultati del primo studio nel mondo reale condotto nel Regno Unito, dove la campagna di richiamo per le persone di età pari e superiore ai 50 anni sta avendo impatto significativo nel ridurre il rischio di infezione sintomatica da Sars-Cov-2, i quali dicono che la dose booster con il vaccino di Pfizer-BioNTech spinge la protezione a livelli ancora più elevati rispetto al ciclo vaccinale a due dosi.

In Italia (in base al report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 6,12 di oggi), sono state somministrate 506.063 dosi addizionali pari al 56,51 % della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni e 2.613.712 richiami (booster), ovvero, il 50,94 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi.

In Basilicata, questi i dati in sintesi che emerge dai comunicati ufficiali che pubblichiamo a seguire:

sono 18.688 i lucani che hanno ricevuto la terza dose;

i ricoveri totali scendono da 28 a 25 (18 a Potenza di cui uno in terapia intensiva e 7 a Matera tutti nei reparti ordinari) e si apprende che trattasi di pazienti in larga parte con diverse patologie e difese immunitarie basse necessitanti della terza dose di vaccino, oltre a casi di persone non vaccinate, anche di giovane età;

(18 a Potenza di cui uno in terapia intensiva e 7 a Matera tutti nei reparti ordinari) e si apprende che trattasi di pazienti in larga parte con diverse patologie e difese immunitarie basse necessitanti della terza dose di vaccino, oltre a casi di persone non vaccinate, anche di giovane età; l’incidenza dei positivi sui tamponi processati ieri è del 4,32% , inferiore al dato della settimana appena conclusa che è stato del 4,59%;

, inferiore al dato della settimana appena conclusa che è stato del 4,59%; il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 28 nuovi casi e delle 20 guarigioni odierne, sale a 949.

Ecco a seguire il comunicato ufficiale riferito alla sola giornata di ieri, mentre le tabelle riepilogative le aggiungeremo non appena verranno rese disponibili:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 15 novembre, sono state effettuate 1.819 vaccinazioni. A ieri sono 434.969 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,6 per cento), 399.023 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (72,1 per cento) e 18.688 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 852.680 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 672 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 29 (tra questi 28 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 21 guarigioni, di cui 20 relative a residenti in Basilicata.”

=============&&&&&&&&&&============

…..ed ecco anche le tabelle da cui si evince anche che i nuovi casi riguardano: Potenza e Viggianello (5), Matera (3), Policoro, Melfi e Venosa (2), poi altri Comuni (come da elenco in tabella) con un solo positivo.