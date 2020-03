La task force regionale comunica in serata che il laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza ha analizzato ulteriori 12 tamponi. Di questi cinque sono risultati positivi al Covid 19.

Si tratta di tre persone di Moliterno, una di Rapolla e una persona di Potenza. Tutte le nuove persone risultate positive sono presso le proprie abitazioni.

Esse si vanno ad aggiungere all’unità rilevata positiva nell’analisi effettuata in tarda mattinata su 10 tamponi (relativa ad una persona già ricoverata al Reparto Mattie infettive dell’Ospedale San Carlo – una giovane donna del potentino – sembra di Rapolla- che sarebbe rientrata nei giorni scorsi dal nord italia.

Dunque, i contagiati in Basilicata ad oggi, sono in totale 18 (non considerando l’uomo di Irsina che non rientra nel conteggio avendo effettuato il tampone fuori regione).

Una impennata quella di oggi, dopo un incremento lento che ha avuto inizio il 2 marzo (con il primo caso che ha riguardato un 46enne di Trecchina), quindi il 6 marzo (due docenti dell’Università della Basilicata che erano rientrati da Udine e il Prefetto di Matera), poi l’8 marzo (un uomo di Matera e suo figlio). Il giorno dopo altri due tamponi positivi su due cittadini (di 39 e 33 anni) di Genzano di Lucania, poi il 70enne di Potenza e successivamente la notizia di altri due contagiati di Potenza, che portarono a 10 i casi. E’ seguita, avantieri, il caso dell’infermiera di Montescaglioso e poi ieri sera il caso di Moliterno, a cui si sono aggiunti i positivi di oggi. Per un totale, per l’appunto di 18 casi.