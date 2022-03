Togliere le mascherine anche al chiuso? Un tema tornato di attualità dopo il recente decreto riaperture con cui il governo si appresta ad affrontare una nuova fase di gestione della pandemia. L’opinione del consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, è che questo strumento di protezione vada mantenuto al chiuso, almeno fino a giugno.

In una intervista a Il Messaggero, sostiene che “già a maggio ci troveremo a fronteggiare un momento delicato, perché con l’eliminazione delle mascherine anche al chiuso e la liberalizzazione dei comportamenti è probabile che una risalita dei contagi ci sara’“. Con un aumento delle infezioni che si verificherebbe proprio “nei mesi estivi turistici“. Perchè, avverte Ricciardi: “Se togli le mascherine a maggio, ci sarà una risalita il cui picco è prevedibile proprio tra giugno e luglio“. Dunque “dobbiamo essere pronti a reintrodurre alcune delle restrizioni anti-Covid in caso di necessità“. Ovviamente, c’è da augurarsi che tutto ciò non si avveri.

Ma oggi, in Basilicata, ci sono altre tre vittime del Covid: si tratta di due uomini – entrambi di 85 anni – residenti a Tursi e a Genzano, deceduti al San Carlo di Potenza, e di una donna di 83 anni, di Montalbano Jonico, morta invece al Madonna delle Grazie di Matera. Tutti e tre vaccinati, i primi due con comorbilità.

Salgono a 100 i ricoveri in ospedale (erano 87 solo due giorni prima) di cui 60 al San Carlo e 40 al Madonna delle Grazie, mentre rimangono sempre tre quelli in terapia intensiva (2 a Potenza e 1 a Matera).

Sempre alta l’incidenza dei nuovi positivi sui tamponi processati che oggi è esattamente il 25% : 811 (di cui 786 residenti) su 3.244 tamponi molecolari e antigenici processati. Una incidenza che il giorno precedente era stata di poco inferiore, il 24,88% mentre il dato della settimana scorsa si era attestato sul 21,50%.

Questo alto numero di nuovi positivi, pur tenendo conto dei 245 guariti (244 i residenti), fa balzare il numero totale dei contagiati in regione oltre i ventunomila, esattamente: 21.219.

Sembrano, infine, essere state risolte le disfunzioni registrate sulla piattaforma di Poste Italiane per quanto riguarda le vaccinazioni presso l’Azienda Sanitaria di Potenza che ha fatto sapere che ora è possibile prenotare le quarte dosi.