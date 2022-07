Basilicata: salgono i ricoveri a 56 (26pz/30mt), risalgono i positivi totali, un decesso.

Anche il nuovo report (Bollettino task force coronavirus basilicata del 2-7-2022) ci consegna oltre 700 nuovi contagi, un decesso e ricoveri che crescono ancora.

Il deceduto è un uomo di Lauria (classe 1925) che era ricoverato nel reparto di medicina interna del San Carlo.

Per quanto riguarda i ricoveri essi passano da 52 a 56 (26 al San Carlo e 30 al Madonna delle Grazie) dei quali sempre solo uno in terapia intensiva a Potenza.

I nuovi positivi riscontrati sono 709 nuovi positivi (677 residenti) su 1.888 tamponi processati nella giornata di ieri che corrispondono al 37,55%, di poco ma in discesa rispetto al 38,31% del giorno precedente, ma sempre superiore al dato settimanale ultimo del 33,94%.

Dei 677 nuovi positivi residenti (419 nel potentino e 258 nel materano) ne sono stati riscontrati: 88 a Potenza, 88 a Matera, 30 a Venosa, 21 a Melfi, 19 a Policoro, 18 a Lauria, 17 a Stigliano e Pisticci, 16 a Ferrandina, poi in altre comunità con numeri inferiori.

Anche oggi, nonostante il lavoro di ricalcolo dei dati in piattaforma covid19 che oggi fornisce altri 89 guariti relativi a periodi precedenti non contabilizzati e dei guariti di giornata (341), oltre il decesso, considerato l’alto numero dei nuovi casi, il totale dei positivi in regione sale ulteriormente da 8.650 a 8.896.

Come ogni sabato, infine, la Regione fornisce anche i dati relativi alle vaccinazioni anti Covid19 somministrate dal 25 giugno al 1° luglio 2022 che sono state 663 e i cui dettagli potete consultare sulla tabella di cui a questo link: Vaccinazioni anti Covid19 – Dati dal 25 giugno al 1° luglio 2022