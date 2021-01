I dati riferiti ai tamponi molecolari eseguiti nella giornata di ieri in Basilicata (che continuano ad sempre in un numero basso) sono stati 738 (ieri 884 e 752 il giorno prima) e da essi sono emersi 63 postivi (57 i residenti) con una incidenza dell’8,54%, superiore al 6,45% di ieri e al 4,8% del dato nazionale.

Anche nel report di oggi (dato che si è iniziato a riportare da qualche giorno) si comunica che sarebbero stati processati anche 1.211 test antigenici, senza fornire l’esito degli stessi.

La giornata, a differenza di ieri, purtroppo registra ben 4 decessi, mentre salgono da 81 a 86 i ricoveri totali e da 4 a 6 quelli in terapia intensiva.

63 sono i guariti totali della giornata, mentre il numero totale dei positivi in Regione sono al momento 6.724.

Ed ecco i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 21 gennaio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 20 gennaio 2021

Tamponi molecolari totali n. 202.268

Tamponi totali negativi n. 187.335

Persone testate n. 126.040

Tamponi molecolari di giornata n. 738

Test antigenici totali 1.211

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 63

RICOVERATI N. 86

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n. 28

Medicina d’Urgenza n. 09

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 7

Pneumologia n. 4

Terapia Intensiva n. 2

GUARITI TOTALI N. 63

DECESSI TOTALI N. 4

Residenti: n. 4

• Marsicovetere

• Moliterno (domiciliato a Brienza)

• Montalbano Jonico (domiciliato a Brienza)

• Scanzano Jonico

POSITIVI TOTALI N. 63

Residenti: n. 57

N. Comune

1 Avigliano

1 Baragiano

1 Bernalda

1 Cancellara (domiciliato a Potenza)

3 Lavello

6 Marsicovetere

3 Matera

5 Melfi

2 Moliterno

1 Noepoli (domiciliato a Potenza)

1 Nova Siri

1 Palazzo San Gervasio

1 Pietragalla (domiciliato a Potenza)

2 Pisticci

1 Policoro

14 Potenza

1 Scanzano Jonico (domiciliato a Policoro)

1 Tito

2 Vaglio Basilicata (n. 1 domiciliato a Potenza)

3 Venosa (n. 1 domiciliato a Roma)

1 Vietri di Potenza

5 Viggiano

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Potenza)

1 Stati Uniti (domiciliato in Basilicata)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 4

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

2 Puglia

1 Veneto

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 61

N. Comune

1 Avigliano

2 Genzano di Lucania

1 Latronico (domiciliato a Lauria)

14 Lavello

10 Matera

4 Melfi

1 Montescaglioso

8 Oppido Lucano

1 Palazzo San Gervasio

3 Policoro

9 Stigliano

2 Tito (n. 1 domiciliato a Potenza)

5 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 2

N. Regione/Stato estero

1 Lazio (domiciliato a Ruoti)

1 Marocco (domiciliato a Lauria)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.724

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 6.638

DECEDUTI RESIDENTI N. 298

GUARITI RESIDENTI N. 5.281

Note: il decesso il residente nel Comune di Scanzano Jonico è deceduto il 16.01.2021 ed è stato comunicato il 20 c.m..