“La Basilicata è la terza regione italiana per tasso di copertura vaccinale legato alla fascia 5-11 anni. Al momento il 19,3 per cento dei nostri ragazzi ha completato il ciclo vaccinale, mentre il 22,8 ha ricevuto almeno la prima dose”. È quanto rileva l’assessore alla Salute della Regione Basilicata, Rocco Leone, commentando gli ultimi dati elaborati e diffusi da Gimbe che, inoltre, certifica per la Basilicata un aumento della pressione sugli ospedali nei reparti a bassa intensità, nella settimana dal 2 all’8 febbraio con i posti occupati in area medica al 26,3%, quindi al di sopra della soglia di saturazione. Restano, invece, sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva Covid (7,6%).

Segnaliamo, anche, che a Potenza, dal 7 febbraio 2022, per la somministrazione dei tamponi sono attivi due HUB: il primo, nel Parcheggio comunale di viale dell’UNICEF con accesso dalla rampa in direzione Verderuolo, con una postazione “drive in” per la somministrazione dei tamponi di controllo prenotati dai medici (tracciamento contatti positivi), è attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 11.30; il secondo, presso le Tende del Qatar dell’Ospedale San Carlo, in Viale dell’Ateneo Lucano, con una postazione “drive in” per chi si prenota autonomamente sulla piattaforma regionale (fino a 120 tamponi al giorno), è attivo da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato dalle 10.30 alle 13.30 e domenica dalle 9.00 alle 12.00.

Eppure, anche oggi in Basilicata, si continuano a contare i morti, con due nuovi decessi: una persona residente a Baragiano e un’altra residente a Matera, comunicato oggi dall’AO Madonna delle Grazie di Matera ma avvenuto il 6 febbraio scorso.

Così come crescono ancora i ricoveri, che da 98 salgono a 101, nei due nosocomi (50 a Potenza e 51 a Matera), mentre rimangono fermi a sei (3 al San Carlo e 3 al Madonna delle Grazie) quelli in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, quelli registrati sui tamponi processati ieri (4.678) sono stati 685 (con una incidenza del 14,64%, inferiore al 17,03% del giorno precedente e al 16,60% del dato settimanale) e per la prima volta sono inferiori ai guariti di giornata che sono stati 814.

Ma ecco a seguire il primo comunicato ufficiale di giornata, mentre dopo le 17 -non appena disponibili- pubblicheremo in coda anche le tabelle riepilogative con le notizie sui comuni interessati ai nuovi contagiati:;

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 9 febbraio, sono state effettuate 2.099 vaccinazioni. A ieri sono 464.999 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,0 per cento), 428.692 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (77,5 per cento) e 319.985 (57,8 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.213.676 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 101 le persone ricoverate: 51 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 3 in terapia intensiva, e 50 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 3 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 4.678 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 685 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 814 guarigioni.

Inoltre, è stato registrato il decesso di 2 persone: il primo relativo ad una persona residente a Baragiano; il secondo relativo ad una persona residente a Matera comunicato oggi dall’AO Madonna delle Grazie di Matera e avvenuto in data 6 febbraio.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”

Ed ecco giunte anche le tabelle riepilogative di giornata da cui apprendiamo che: