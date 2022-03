La Commissione europea ha comunicato di aver adottato nuove regole sul certificato di vaccinazione Covid che per i minori sarà valido anche dopo i 270 giorni (9 mesi) dal completamento del ciclo di vaccinazione primario. Resterà invece in vigore il limite a partire dai 18 anni. Viene ricordato che il richiamo della vaccinazione (o booster), dai 12 anni è stato autorizzato dopo una raccomandazione dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), ma non tutti gli Stati membri ne stanno attualmente raccomandando la somministrare.

Per quanto riguarda la Basilicata, il bollettino odierno ci consegna notizie negative e positive. Le brutte sono quella relativa a tre nuovi decessi (un settantottenne non vaccinato di Matera, una ottantaquattrenne di Ruoti vaccinata ed un ottantacinquenne di Potenza, anch’esso vaccinato) e l’incremento dei ricoveri ospedalieri sia quelli totali che in terapia intensiva.

Infatti, i ricoveri complessivi salgono da 110 a 115 (62 al San Carlo e 52 al Madonna delle Grazie) e salgono anche quelli in terapia intensiva da 2 a 4 (1 a Potenza e 3 a Matera).

Sul fronte contagi, invece, l’incidenza giornaliera rimane sostanzialmente stabile: su 5.088 tamponi processati, sono stati riscontrati 1.210 positivi, corrispondenti al 23,78%, di poco superiore al 23,52% del giorno precedente e sempre inferiore al 24,18% dell’intera settimana appena conclusa.

Inoltre, il numero dei guariti 1.362 è tornato ad essere superiore a quello dei nuovi casi contribuendo a ridurre il numero totale dei positivi in regione, fino a ieri salito pericolosamente vicino ai 25 mila.

Ecco il testo integrale del primo comunicato di giornata, nel pomeriggio aggiungeremo gli ulteriori dati del report dettagliato delle 17,00:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 28 marzo, sono state effettuate 456 vaccinazioni. A ieri sono 467.870 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 440.992 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 350.969 (63,4 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.260.049 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 115 le persone ricoverate: 63 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 52 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 3 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 5.088 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.210 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 1.362 guarigioni.

Sono stati registrati 3 decessi: nel reparto Pneumologia COVID di Matera è deceduto oggi un uomo di 78 anni residente a Matera non vaccinato; nel reparto Malattie Infettive COVID del San Carlo è deceduto ieri un uomo di 85 anni residente a Potenza vaccinato; nello stesso reparto è deceduta oggi una donna di 84 anni residente a Ruoti vaccinata.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.“