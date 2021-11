“L’inverno potrebbe essere l’ultima battaglia, la vinceremo salvo che emerga una variante virale strampalata, più cattiva, ma non è così probabile” E’ quanto affermato da Fabrizio Pregliasco in una intervista odierna (Il Fatto Quotidiano) che ricorda come il green pass sia “scollegato dalle vaccinazioni, è un elemento politico-tecnico che serve a indurre alla vaccinazione” anche perché “dopo sei mesi il vaccino comincia a perdere la sua efficacia, ma la mantiene a buon livello per le forme più gravi, che è quello che cercavamo. Vedremo se sarà necessario rivaccinare tutti. Anche con un titolo anticorpale basso la protezione c’è.”

Secondo Andrea Crisanti -sempre sullo stesso quotidiano- la terza dose “se dobbiamo proteggere il nostro sistema sanitario dobbiamo farla ad anziani, ospiti delle Rsa, malati oncologici e le altre persone fragili, come si sta già facendo, ma non basta. Finché avremo 10 milioni di non vaccinati il virus si trasmetterà, continuerà a circolare“, aggiungendo che sostanzialmente “stiamo cercando di guadagnare tempo in attesa di un vaccino più efficace e di farmaci più efficaci, come con il lockdown. Oggi abbiamo un vaccino che funziona solo un po’. La battaglia è questa, siamo ancora in trincea“.

Insomma, dai pareri dei due esperti si evince che l’immunità di gregge è irraggiungibile, perchè si dovrebbe avere con “l’85 per cento della popolazione protetta ma il vaccino dura solo sei mesi e la maggior parte delle vaccinazioni risale ad aprile-luglio, quelle persone dovrebbero essere rivaccinate“. Ed è difficile mantenere un ritmo di vaccinazione tale che consenta di avere una così ampia platea tutta immunizzata nello stesso tempo.

Pertanto, nel frattempo converrebbe seguire il consiglio del Dottor Giuseppe Fiorentino, capo della terapia subintensiva dell’ospedale Cotugno che nel rilevare che nel polo infettivologico i ricoverati sono per la maggior parte non vaccinati, lancia un ennesimo appello ai “no vax”: “Vaccinatevi, non è ancora tardi“.

Venendo alla Basilicata, la situazione sul fronte Covid19 aggiornata ad oggi, in sintesi, è la seguente:

i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino sono il 78,3% (mentre a livello nazionale è l’86,38%) e quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose sono il 71,2% (83,07% dato nazionale) ;

la prima dose del vaccino sono il 78,3% (mentre a livello nazionale è l’86,38%) e quelli che hanno ricevuto anche ; l’incidenza giornaliera dei positivi sui tamponi processati sale ancora all’8,07% , dopo che ieri era balzato al 7,35% rispetto ai valori giornalieri delle settimane precedenti e superiore al dato della settimana appena conclusa che è stato del 3,92%;

, dopo che ieri era balzato al 7,35% rispetto ai valori giornalieri delle settimane precedenti e superiore al dato della settimana appena conclusa che è stato del 3,92%; i ricoveri totali però scendono da 26 a 25 , mentre le terapie intensive continuano a rimanere fortunatamente vuote;

, mentre le terapie intensive continuano a rimanere fortunatamente vuote; il totale dei positivi in regione, tenuto conto dei 38 nuovi casi e delle 39 guarigioni, è di 844.

Ed ecco uno dei comunicati ufficiali di oggi, mentre le tabelle riepilogative le pubblicheremo a seguire appena verranno rese disponibili :

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 2 novembre, sono state effettuate 885 vaccinazioni. A ieri sono 432.934 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,3 per cento) e 394.122 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (71,2 per cento) e 7.684 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 834.740 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 471 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 38 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 39 guarigioni, tutte relative a residenti in Basilicata.”