Soumya Swaminathan, chief scientist dell’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha dichiarato: “Al momento i dati non indicano il bisogno di una terza dose” di vaccino anti-Covid. Anzi potrebbe essere persino controproducente, sottolineando come al momento la priorità sia quella di aumentare la copertura nei Paesi che ancora non hanno avuto accesso ai vaccini, aggiungendo infatti che: “Ci opponiamo fermamente alla terza dose per tutti gli adulti nei Paesi ricchi, perchè non aiuterà a rallentare la pandemia. Togliendo dosi alle persone non vaccinate i booster favoriranno l’emergere di nuove varianti“.

Anche perchè, secondo Bruce Aylward, altro esperto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità :”Ci sono abbastanza vaccini per tutti, ma non stanno andando nel posto giusto al momento giusto” e “Due dosi devono essere date ai più vulnerabili in tutto il mondo prima che i richiami vengano dati a chi ha completato il ciclo, e siamo ben lontani da questa situazione“.

Dunque avanti con le seconde dosi e poi magari testando il grado di copertura nel tempo per valutarne la validità.

E al momento, secondo l’ultimo aggiornamento del report vaccini del Ministero (dati alle 6,11 di oggi) in Italia sono ancora 36.075.634 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 66,79 % della popolazione over 12, mentre in Basilicata si viaggia al 12% in meno.

Infatti, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 19 agosto, sono state effettuate 3.609 vaccinazioni. A ieri sono 384.615 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (69,5 per cento) e 303.174 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (54,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 687.789 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 931 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 45 (e tra questi 40 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Nella stessa giornata sono state registrate 30 guarigioni, di cui 29 relative residenti in Basilicata.“

Dunque, da questo comunicato e dalle ulteriori tabelle che pubblichiamo più avanti, si evince che l’incidenza dei positivi riscontrati in giornata rispetto al totale dei tamponi processati è oggi del 4,83%, ancora in calo rispetto al 5,83% e 6,81% dei due giorni precedenti e, conseguentemente, anche a quello dell’intera settimana appena conclusa che -lo ricordiamo- è stato del 6,56%, nel mentre il totale dei positivi attuali in Basilicata (pur tenuto conto delle 29 ulteriori guarigioni) sale ancora a 1.234.

E salgono ancora anche i ricoveri totali per covid che dai 37 di ieri passano ai 39 di oggi, mentre quelli in terapia intensiva rimangono 2.

I nuovi positivi riguardano: Lauria (7), Atella e Avigliano (4), poi altri comuni (come da elenco nella tabella sottostante) con meno casi, tra cui Potenza e Matera con uno solo.