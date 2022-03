Il bollettino odierno della task force della Basilicata, segnala un nuovo decesso (un uomo, classe 1942,vaccinato di Matera) e un ulteriore incremento dei ricoveri ospedalieri che in totale salgono da 111 a 114 (65 al San Carlo e 49 al Madonna delle Grazie), mentre quelli in terapia intensiva rimangono due, uno per ognuno dei due nosocomi.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, rimangono sempre in numero significativo con la loro incidenza sul totale dei tamponi processati che rimane stabile. Infatti, su 3.356 tamponi processati nella giornata di ieri, i positivi riscontrati sono stati 777, pari ad una incidenza del 23,15%, sostanzialmente simile al 22,57% della giornata precedente e sempre sotto il dato medio della settimana scorsa che è stato del 24,62%.

Dunque, tenuto conto dei 754 positivi residenti (530 nel potentino e 224 nel materano) e dei 329 (334 in tutto) residenti, il numero totale dei positivi attuali nella nostra regione è salito ulteriormente da 24.102 a 24.526.

Ma questa fase, che sembra essere un colpo di coda di Omicron2, da venerdì 1° aprile, la gestiremo con le nuove regole contenute nell’il nuovo decreto sull’allentamento delle misure anti contagio, pubblicato alcuni giorni fa in Gazzetta Ufficiale (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-24&atto.codiceRedazionale=22G00034&elenco30giorni=false).

Misure che hanno tre date che fanno da spartiacque: il primo aprile, il primo maggio e il 15 giugno.

Dal primo aprile non saremo più in stato di emergenza (niente più colori delle Regioni, niente più Comitato tecnico scientifico e niente più struttura del generale Figliuolo). Ma per non smobilitare sul fronte operativo, si legge nel provvedimento che “è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022“. Cambiano anche le regole per quanto riguarda il green pass: per tutte le attività all’aperto si passa alla versione base – ottenibile anche con il tampone negativo, oltre al vaccino e alla guarigione – così come per i mezzi pubblici, sia locali che a lunga percorrenza, e per i luoghi di lavoro. Infine, anche nei bar e ristoranti al chiuso basterà il green pass base.

Viene anche stabilita la fine della quarantena per tutti i contatti stretti, indipendentemente che siano vaccinati o meno. L’isolamento, resta solo per chi ha contratto il Covid, che non dovrà più aspettare 7 o 10 giorni per fare il tampone, ma al primo test negativo potrà uscire di casa, che lo faccia dopo due giorni dalla scoperta della positività o una settimana dopo.

Novità anche per gli insegnanti non vaccinati che non saranno più sospesi dal lavoro e dallo stipendio, ma potranno essere destinate ad altre mansioni che non prevedano il contatto con gli studenti.

Dal primo maggio, invece, il green pass non servirà più da nessuna parte, tranne che per far visita ai ricoverati in ospedale e Rsa fino al 31 dicembre e dovrebbe decadere anche l’obbligo di mascherina al chiuso, una misura che potrebbe essere rivista per via della risalita dei contagi.

Dal 15 giugno non sarà più in vigore l’obbligo vaccinale, tranne che per il personale sanitario.