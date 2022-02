Da oggi, allora, giù la mascherina. Infatti, non è più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto, sebbene bisognerà portarla comunque con sé ed indossarla in situazioni di assembramento. Ricordiamo, però, che fino al 31 marzo, termine dello stato di emergenza, permane l’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi. Tutto bene, allora? E’ l’inizio della fine dell’incubo in cui siamo piombati un paio di anni fa? Lo si spera tutti ovviamente. Sebbene questo virus abbia già spiazzato in precedenza previsioni troppo ottimistiche.

E molto cauto, infatti, è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione indipendente Gimbe, che proprio ieri metteva in guardia a fronte di “distorsioni della realtà molto pericolose, perché eccesso di ottimismo e disinformazione se da un lato non aiutano a contrastare l’esitazione vaccinale, dall’altro rischiano di legittimare decisioni azzardate e rischiose, come la decadenza dell’obbligo di mascherina negli ambienti chiusi“.” Secondo Cartabellotta “Con l’avvicinarsi della scadenza dello stato di emergenza si stanno insinuando nel dibattito scientifico e politico termini che nulla hanno a che vedere con la situazione attuale dalla circolazione endemica del virus addirittura all’imminente fine della pandemia”. (https://giornalemio.it/cronaca/cartabellotta-eccesso-di-ottimismo-e-disinformazione-possono-avallare-decisioni-azzardate/) Insomma, siamo al classico: non bisogna vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso.

Per quanto riguarda la Basilicata, dal primo comunicato di giornata, si apprende che i ricoveri ospedalieri totali purtroppo salgono ancora: da 101 a 105 ( 55 al San Carlo e 50 al Madonna delle Grazie) ed anche quelli in terapia intensiva, da 6 a 7 (4 a Potenza e3 a Matera). ma non è stato registrato alcun decesso.

I nuovi casi positivi ne sono stati rilevati 682, su 4.390 tamponi processati, pari ad una incidenza del 15,54% superiore al 14,64% del giorno prima, ma inferiore al 16,60% della settimana precedente.

Da segnalare che anche oggi i guariti (724) sono superiori ai nuovi casi.

Ma ecco a seguire il comunicato integrale diffuso in mattinata, mentre dopo le 17,00 saranno disponibili anche le tabelle riepilogative che pubblicheremo in coda a questo stesso articolo:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 10 febbraio, sono state effettuate 2.132 vaccinazioni.

A ieri sono 465.073 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,1 per cento), 429.245 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (77,6 per cento) e 321.494 (58,1 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.215.812 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 105 le persone ricoverate: 55 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 4 in terapia intensiva, e 50 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 3 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 4.390 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 682 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 724 guarigioni.

Non è stato registrato nessun decesso.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”

================&&&&&&&&&&&&&&===============

Ed ecco giunte anche le tabelle riepilogative di giornata da cui apprendiamo che: