Basilicata: salgono a 97 i ricoveri (46Mt,42Pz) e oltre 1.500 i nuovi positivi (237Mt,171Pz,67Policoro)

Sono oltre 1500 i nuovi postivi, con i ricoveri ospedalieri che aumentano di nove unità (tutte a Matera) e che sfiorano i 100, oltre ad un decesso: una donna di Bernalda del 1931 ricoverata ala Madonna delle Grazie; questi i dati in sintesi del report odierno (Bollettino task force coronavirus Basilicata del 12-7-2022).

Anche oggi, dunque, un ulteriore balzo in avanti dei ricoveri che salgono da 88 a 97 (sempre 42 al San Carlo e da 46 a 55 al Madonna delle Grazie) dei quali due nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale materano.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, essi sono stati 1.564 su 4.139 tamponi processati nella giornata di ieri con una incidenza che risale al 37,79 dal 34,77% di ieri, sebbene rimanga al di sotto del dato settimanale registrato ieri al 39,85%. .

Dei 1.505 nuovi positivi residenti (933 nel potentino e 572 nel materano) ne sono stati riscontrati: 237 a Matera, 171 a Potenza, 67 a Policoro, 50 a Melfi, 44 a Venosa, 43 ad Avigliano, 39 a Pisticci, 33 a Rionero in Vulture, 32 a Nova Siri e Montalbano Jonico, poi in altre comunità con numeri inferiori.

Oggi, nonostante i 505 guariti di giornata e i 534 relativi a periodi precedenti, nonchè il decesso, dato il considerevole numero di nuovi casi, il totale dei positivi in regione continua a salire da 13.269 a 13.734.

E come abbiamo visto anche in Basilicata, sulla spinta dell’ondata estiva causata da Omicron, continua a crescere rapidamente la vendita dei test Covid in farmacia, giunti ai livelli dello scorso febbraio. Nell’ultima settimana di giugno (secondo quanto riferisce l’ANSA consultando un report relativo alla 26/ma settimana del 2022, elaborato da Iqvia, provider specializzato nell’elaborazione e nell’analisi dei dati in ambito sanitario e farmaceutico) si sarebbero spesi circa 14 milioni di euro a fronte dei 15 milioni della prima settimana di febbraio 2022. Nei primi sei mesi del 2022, il giro d’affari dei test Covid in farmacia ha sfiorato i 331 milioni di euro. Nella settimana che va dal 27 giugno al 3 luglio la crescita in termini di valori è stata del 50% rispetto alla settimana precedente e del 536% rispetto alla stessa settimana del 2021, quando i test in farmacia avevano da poco iniziato a prendere piede. Rispetto a esattamente un anno fa si conferma il calo di vendite di igienizzanti per mani e mascherine, pari a -29% e -39% i valori derivanti dalle vendite di questi due presidi di protezione, sono però in crescita se si confronta il dato con la settimana precedente, rispettivamente con il +18% e +31%.