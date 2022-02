Il bollettino odierno della task force della Basilicata, finalmente non riporta decessi. E in proposito, il monitoraggio della stessa, con riferimento alla settima scorsa (tra il 28 gennaio e il 3 febbraio) riferisce che la malattia causata da questo virus colpisce con conseguenze più gravi soprattutto persone già fragili o anziani e che l’età media dei 16 deceduti di tale periodo è stata di 84,6 anni. Ragione per cui comunque bisogna mantenere alte le attenzioni per proteggere questa fascia di popolazione più esposta a conseguenze gravi.

C’è una risalita dei ricoveri totali: da 92 a 95 (46 al San Carlo e 49 al Madonna delle Grazie), mentre quelli in terapia intensiva rimangono 3 (1 a Potenza e 2 a Matera).

I nuovi positivi riscontrati su 5.676 tamponi processati, sono stati 809 (789 i residenti) pari ad una incidenza del 14,25%, in discesa rispetto al 17,65% della giornata precedente e al 17,32% della settimana prima.

Ma nel complesso, tenuto conto anche dei 435 (443 in totale) guariti residenti, il totale dei positivi in regione sfonda il muro dei 20 mila, esattamente (in base al nostro contatore) 20.212.

Sembrano non destare preoccupazioni le condizioni degli ospiti della casa di riposo Madre Teresa di Calcutta di Senise, dove è scoppiato un focolaio e sono risultati contagiati 15 dei 39 anziani ospitati nella struttura oltre a 2 operatori.

Intanto, da domani comincia un percorso a tappe che dovrebbe portarci, speriamo, fuori da questo pantano (https://giornalemio.it/cronaca/covid19-cosa-cambia-da-lunedi-7-febbraio-al-15-giugno/) .