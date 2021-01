Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia a Padova, già protagonista del successo del Veneto nella prima fase della pandemia, lancia un allarme: “Serve un lockdown vero, duro, veloce e questo vale ancor di più ora che c’è da gestire una campagna di vaccinazione prima che le varianti complichino la situazione“. Aggiunge che la campagna di vaccinazioni presenta: “a livello internazionale dei ritardi, mentre in Italia tutto procede per il meglio. Va anche detto che il governo ha scelto la via più facile, cioè partire da medici e infermieri, mentre in altri Paesi sono state pensate altre priorità“. Per cui “Concludere la campagna vaccinale entro l’anno mi pare un obiettivo realizzabile, anche se non facile” ma, ha spiegato Crisanti, “per farcela servirà l’impegno di tutti: governo, Regioni, medici, infermieri, volontari e cittadini”.

In attesa delle decisioni del governo sul nuovo Dpcm, ecco a seguire i dati relativi ai 953 tamponi processati nella giornata di ieri 9 gennaio 2021 su cui sono stati riscontrati 118 positivi, di cui 105 i residenti. Il numero dei positivi totali in regione è in risalita da giorni ed è giunto a quota6.425 (ieri 6.349).

Il tasso di positività è del 12,38%, superiore a quello di ieri che è stato dell’11,02%. Dato che si colloca di poco sotto la media della settimana scorsa che è stato del 12,47% ma sopra il dato nazionale che è dell’11,61%.

I guariti sono stati 26, mentre si registrano ancora quattro decessi.

Calano i ricoveri totali da 90 a 85 e rimangono sempre 4 quelli in terapia intensiva.

Ecco il dettaglio dei dati:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 10 gennaio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 09 gennaio 2021

Tamponi molecolari totali n. 193.834

Tamponi totali negativi n. 179.732

Persone testate n. 122.458

Tamponi molecolari di giornata n. 953

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 118

RICOVERATI N. 85

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 25

Pneumologia n. 29

Medicina d’Urgenza n. 10

Terapia Intensiva n. 02

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 10

Pneumologia n. 07

Terapia Intensiva n. 02

GUARITI TOTALI N. 26

DECESSI TOTALI N.4

Residenti: n. 4

• Avigliano

• Potenza

• Sarconi

• Savoia di Lucania

POSITIVI TOTALI N. 118

Residenti: n. 105

N. Comune

1 Atella

13 Avigliano

2 Castelgrande (n. 1 domiciliato a Pescopagano)

3 Castelluccio Inferiore

2 Genzano di Lucania

3 Ginestra

3 Laurìa

15 Lavello

1 Marsico Nuovo

3 Marsicovetere

16 Melfi

2 Moliterno

2 Montalbano Jonico

1 Montemilone

4 Oppido Lucano

1 Palazzo San Gervasio

2 Pignola

2 Pisticci

3 Potenza (n. 1 domiciliato a Pietragalla)

4 Ripacandida

1 Rapolla

2 Rotonda

1 Ruoti

6 Sarconi (n. 1 domiciliato a Policoro)

7 Venosa

5 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 3

N. Regione/Stato Estero

2 Puglia (domiciliati a Melfi)

1 Veneto (domiciliato a Castronuovo di Sant’Andrea)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 10

N. Regione

10 Puglia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 25

N. Comune

1 Atella

1 Calvello

1 Lagonegro

5 Lauria

1 Marsicovetere

1 Matera

6 Melfi

2 Policoro (domiciliato a San Costantino Albanese)

2 Rapolla

1 Ripacandida

1 San Costantino Albanese

1 San Fele

1 Stigliano

1 Viggianello

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 1

N. Regione/Stato estero

1 Lombardia (domiciliato a Lavello)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.425

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 6.340

DECEDUTI RESIDENTI N. 268

GUARITI RESIDENTI N. 4.830

Potenza, 10 gennaio 2021

Task Force Regione Basilicata