Basilicata: sale incidenza positivi/tamponi settimana al 21,52%

Come ogni lunedì forniamo il dato aggregato della settimana appena conclusa dell’incidenza dei positivi sui tamponi processati che -dopo l’inserimento dei dati di domenica contenuti nel bollettino odierno (Task Force Coronavirus bollettino del 13 giugno 2022)- risulta essere del 21,52%. Un dato in crescita sia rispetto al 19,10% della settimana precedente e del 18,64% di quella precedente.

Il report, per il terzo giorno, non registra decessi e i ricoveri ospedalieri passano da 43 a 44 (24 al San Carlo e 20 al Madonna delle Grazie), di cui uno in terapia intensiva a Potenza.

I 110 nuovi casi di residenti (62 nel potentino e 48 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Matera (29), Potenza (20), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Scende ancora il totale dei positivi in regione che -tenuto conto dei nuovi casi, dei 193 guariti di giornata e delle 147 guarigioni di periodi precedenti in ragione del lavoro di riallineamento dei dati nella piattaforma Covid-19 regionale, passa da 13.999 a 13.769

Una discesa che però ancora vede la Basilicata in testa alla classifica giornaliera redatta da GIMBE in merito al numero dei positivi ogni centomila abitanti:

