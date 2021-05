Oggi 22 maggio, i dati diffusi dalla task force relativi ai tamponi molecolari processati in Basilicata nella giornata di ieri, a fronte di un numero degli stessi che stranamente continua a diminuire da tre giorni, si evince per contro -sempre da tre giorni- un lieve continuo rialzo dell’incidenza dei positivi riscontrati, mentre i ricoveri rimangono stabili e non si registra alcun decesso.

Infatti, sui 1.058 tamponi molecolari processati, sono stati rilevati 67 positivi (tutti residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi al 6,33% che risale dal 5,70% e dall’4,86% dei giorni precedenti, pur sempre inferiore al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 7,46%, mentre quello nazionale è all’1,90%.

I positivi di oggi riguardano Melfi con 13 casi, Potenza con 8, Acerenza con 6 e poi via via altri comuni con numeri inferiori. A Matera sono stati registrati 3 casi.

Oggi non si registra alcun decesso, mentre i ricoveri totali scendono ancora da 91 a 89 e quelli in terapia intensiva rimangono a 5 (3 Pz, 2 Mt).

Infine, i guariti di giornata sono 122 (121 i residenti), che fanno scendere ulteriormente il totale dei positivi a 4.396.

A seguire i dati in dettaglio:

“La task force regionale comunica che ieri, 21 maggio, sono stati processati 1.058 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 67 tutti residenti sono risultati positivi.

Le positività riguardano: 6 persone residenti ad Acerenza, 3 ad Avigliano, 1 a Banzi, 2 a Bernalda, 5 a Brindisi di Montagna, 1 a Colobraro, 1 a Grassano, 2 a Irsina, 1 a Maschito, 3 a Matera, 13 a Melfi, 2 a Montalbano Jonico di cui 1 in isolamento a Policoro e 1 in isolamento a Tursi, 1 a Muro Lucano, 1 a Nova Siri, 3 a Pescopagano, 1 a Pietragalla, 2 a Policoro, 8 a Potenza, 1 a Rapolla, 1 a Ripacandida, 1 a San Fele, 1 a Sant’Arcangelo, 1 a Tito in isolamento a Potenza, 1 a Tolve, 3 a Valsinni e 2 a Venosa.

Nella stessa giornata risultano guarite 122 persone di cui 121 residenti, così distribuite sul territorio: 8 persone residenti ad Atella di cui 1 domiciliata a Rionero in Vulture, 3persone residenti a Barile, 3 a Calciano, 8 a Ferrandina, 2 a Garaguso, 1 a Grassano domiciliato a Matera, 1 a Grumento Nova, 5 a Lagonegro, 6 a Marsico Nuovo, 19 a Marsicovetere, 12 a Matera, 1 a Miglionico domiciliato a Salandra, 2 a Montemurro, 5 a Pisticci, 1 a Policoro, 4 a Pomarico, 1 a Potenza, 2 a Rapolla, 13 a Rionero in Vulture di cui 1 domiciliato a Melfi, 1 persona residente a Rivello, 1 a Rotondella, 5 a Satriano di Lucania, 6 a Stigliano, 1 a Tito domiciliato a Tramutola, 6 a Tramutola, 1 a Tursi, 3 a Viggiano, una persona residente in Emilia Romagna e domiciliato a Marsicovetere.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.396, di cui 4.307 in isolamento domiciliare. Sono 20.435 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 549 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 89:

—a Potenza 29 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 26 in Pneumologia, 2 in Medicina d’urgenza e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo;

–a Matera 17 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 10 in Pneumologia e 2 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 349.855 tamponi molecolari, di cui 321.260 sono risultati negativi, e sono state testate 199.999 persone.”