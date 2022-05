In questo 1 maggio in cui c’è l’addio al Green Pass e una ulteriore riduzione dell’obbligo dell’uso delle mascherine, riservato solo in alcune circostanze, come abbiamo ricordato in dettaglio ieri (https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-scendono-i-ricoveri-stabili-nuovi-casi-le-nuove-regole-dal-1-maggio/), si entra in una fase nuova in cui ci si affida essenzialmente al buon senso di ognuno, considerato che il virus del covid19 permane in modo diffuso ancora tra noi.

Ed anche il report odierno della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 1 maggio 2022), se registra per il secondo giorno decessi e una minore incidenza del rapporto positivi/tamponi, ci dice anche che risalgono i ricoveri sia totali che quelli in terapia intensiva.

Infatti, i ricoveri totali risalgono da 104 a 107 (73 al San Carlo e 34 al Madonna delle Grazie) e dopo quattro giorni a zero, sono oggi tre in terapia intensiva (2 a Potenza e 1 a Matera).

Per quanto riguarda i nuovi casi, con 444 positivi (436 residenti) riscontrati su 2.195 tamponi processati, è stata pari al 20,23%, inferiore al 23,49% del giorno precedente e sempre inferiore al 26,49% del dato settimanale.

Dati che comunque, pur tenuto conto dei 208 guariti (199 residenti), contribuiscono a far salire ancora il totale dei positivi in regione da 29.610 a 29.847.

I 436 nuovi positivi residenti (305 nel potentino e 131 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (55), Matera (53), Bernalda (14), Viggianello (13), Lavello e Senise (12), Policoro (11), Scanzano Jonico, Rionero in Vulture e Venosa (10), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.