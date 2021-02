Ed eccoci al secondo San Valentino in epoca covid19, reso un po’ più magico dalla spruzzata di neve…..mentre sul sul fronte covid non si intravedono schiarite, anzi……

Fino ad ora ha funzionato il sistema dei colori delle regioni italiane ma, secondo il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano: “ora rischia di essere messo in crisi dalla variante inglese visto che ha una velocità di trasmissione differente, più alta. Potrebbe essere necessario rivedere i parametri“. Lo dice perchè: “La recente indagine a campione, nel nostro Paese, ha già rilevato la presenza sui nuovi casi di un 20 per cento di variante inglese. Non è la peggiore tra quelle prospettate, visto che i vaccini sulla inglese sono efficaci, almeno secondo quanto risulta dai primi studi. Ma ci preoccupa la più elevata contagiosità e il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi. Siamo in un momento di attesa, siamo sul filo di lana, c’è il timore che la variante inglese, nell’arco di alcune settimane, prenda il sopravvento e che succeda quello che è successo nel Regno Unito. Per questo, per quanto possibile, è necessario velocizzare la vaccinazione“.

E c’è chi già chi -Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute- sostiene che ” è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata“. Secondo Ricciardi “in questo momento le attività che comportino assembramenti non sono compatibili con il contrasto alla pandemia da Covid-19 in Italia e gli impianti da sci rientrano in tali attività. Non andrebbero riaperti. Non dimentichiamo che la variante inglese è giunta in Europa proprio ‘passando’ dagli impianti di risalita in Svizzera”.

Per quanto riguarda i dati lucani, anche oggi si registra un ulteriore incremento del rapporto tra positivi e tamponi processati. Infatti, è risalito a 9,88% rispetto al 7,96% di ieri (che era stato in calo rispetto ai due giorni precedenti 9,76% e 10,53%), sempre superiore al dato medio della settimana scorsa (7,17%) e di quello nazionale che è del 4,66%.

Sempre dai dati tratti dal report della task force relativo ai tamponi processati nella giornata di ieri 13 febbraio 2021, si rileva che ci sono stati- purtroppo- due decessi e che sui 749 tamponi molecolari, sono stati 74 (73 residenti) i positivi rilevati (18 casi a Maratea, 8 a Matera, 6 a Tursi e poi via via con numeri più bassi).

Anche nel report odierno viene fornito il dato dei test antigenici effettuati (6.157), sempre senza l’esito riscontrato.

I ricoveri totali risalgono a 72 da 69 ed anche quelli in terapia intensiva salgono da 5 a 6.

Infine, sono 18 i guariti della giornata, mentre il totale dei positivi in Basilicata oggi sale a 3.229.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 14 febbraio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 13 febbraio 2021

Tamponi molecolari totali n. 222.691

Tamponi totali negativi n. 206.133

Persone testate n. 136.407

Tamponi molecolari di giornata n. 749

Test antigenici totali 6.157

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 74

Tamponi negativi n. 675

RICOVERATI N. 72

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 30

Pneumologia n. 20

Medicina d’Urgenza n. 04

Terapia Intensiva n. 03

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 07

Pneumologia n. 05

Terapia Intensiva n. 03

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 18

DECESSI TOTALI N. 02

Deceduti Residenti n. 02

• n. 2 Potenza

POSITIVI TOTALI N. 74

Residenti: n. 73

N. Comune

2 Acerenza

1 Castelluccio Inferiore

1 Castelsaraceno

1 Forenza

2 Genzano di Lucania

3 Irsina

1 Latronico

4 Laurìa

3 Lavello

18 Maratea

8 Matera

2 Montescaglioso

2 Noepoli

1 Pisticci

1 Policoro

4 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 Stigliano

4 Tolve

6 Tursi

2 Valsinni

3 Venosa

2 Viggianello

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Policoro)

GUARITI TOTALI N. 18

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 18

N. Comune

2 Atella

1 Forenza

1 Latronico

1 Laurenzana

1 Lavello

9 Melfi

2 Pietrapertosa

1 Potenza

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.229

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.157

DECEDUTI RESIDENTI N. 341

GUARITI RESIDENTI N. 10.272

Potenza, 14 febbraio 2021

Task Force Regione Basilicata