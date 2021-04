Ci siamo lasciati il picco della terza ondata alle spalle in Basilicata? Ci avremmo cominciato a sperare, se anche i dati di oggi avessero confermato quelli registrati nei due giorni scorsi con un significativo calo di contagi.

Ma non è andata così, purtroppo, perchè i dati diffusi dalla task force, relativi ai tamponi molecolari processati nella giornata di ieri, 27 aprile, ci riportano un numero di positivi ancora abbastanza significativo, con una incidenza giornaliera positivi/tamponi che risale sopra il 10%, dopo il sorprendente calo verticale dell’4,85% di ieri e del 3,91% del giorno precedente. Una brutta notizia che si aggiunge a quella di ben sei decessi, nel mentre prosegue la nota positiva dei ricoveri ancora in lieve ribasso.

Quindi venendo ai numeri, su 1.796 tamponi molecolari, sono stati rilevati 191 positivi (187 i residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi che dicevamo prima, torna a due cifre e precisamente al 10,63%, superiore al dato medio della settimana appena conclusa (9,65%), sempre inferiore a quello nazionale che è del 3,44%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Rionero in Vulture con 35 casi, quindi Matera e Policoro con 19, Potenza (13), Montalbano Jonico e Lavello con 9, poi via via gli altri comuni con numeri più bassi.

Anche oggi, purtroppo come dicevamo, si registrano ben sei decessi, mentre i ricoveri totali scendono da 176 a 171, così come quelli in terapia intensiva che da 10 scendono a 9 (5 Pz, 4 Mt).

Infine, i guariti sono 105 i guariti della giornata (102 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che si attesta a 5.897.

A seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 28 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 27 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 320.474

Tamponi totali negativi n. 294.262

Persone testate n. 187.083

Tamponi molecolari di giornata n. 1.796

Test antigenici totali 14.292

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 191

Tamponi negativi n. 1.605

RICOVERATI N. 171

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 30

Medicina d’Urgenza n. 10

Medicina Interna Covid n. 16

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 20

Medicina Interna Covid n. 17

Terapia Intensiva n. 04

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 105

DECESSI TOTALI N. 06

Deceduti Residenti n. 06

Bella

Pisticci

Pomarico

Potenza (n. 2 )

Vietri di Potenza

POSITIVI TOTALI N. 191

Residenti: n. 187

N. Comune

2 Abriola

2 Atella

3 Avigliano

1 Balvano

3 Barile

6 Bernalda

1 Brienza

1 Castelluccio Superiore

5 Corleto Perticara

1 Ferrandina

1 Filiano (domiciliato a Balvano)

1 Grassano

2 Lauria

9 Lavello

3 Marsicovetere (n. 1 domiciliato a Tramutola)

19 Matera

6 Melfi

4 Miglionico

9 Montalbano Jonico

1 Muro Lucano

1 Palazzo San Gervasio

1 Picerno

3 Pietragalla

1 Pignola

2 Pisticci

19 Policoro

13 Potenza

1 Rapone

35 Rionero in Vulture (n. 2 domiciliati a Melfi; n. 1 domiciliato a Salandra)

3 Ripacandida

3 Rotondella

1 Ruoti

2 Ruvo del Monte

2 Salandra

8 Sant’Arcangelo

4 Scanzano Jonico

5 Tito (n. 2 domiciliati a Tramutola)

1 Tolve

1 Tramutola

1 Venosa

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia (domiciliato a Matera)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 03

N. Regione/ Stato estero

1 Molise

2 Puglia

GUARITI TOTALI N. 105

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 102

N. Comune

4 Atella

6 Avigliano

2 Cancellara

1 Castelmezzano

2 Chiaromonte

1 Corleto Perticara

4 Episcopia

1 Fardella

3 Ferrandina

2 Filiano

1 Forenza

4 Francavilla in Sinni

1 Maratea

10 Matera

2 Miglionico

1 Montescaglioso

14 Picerno

1 Pisticci

10 Policoro

1 Pomarico

2 Potenza

2 Ruoti

2 Ruvo del Monte

2 San Costantino Albanese (n. 1 domiciliato a Francavilla in Sinni)

1 San Giorgio Lucano

1 Sasso di Castalda

1 Scanzano Jonico

6 Senise

5 Teana

3 Terranova di Pollino

5 Tolve

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

2 Umbria (domiciliati ad Atella)

Guariti non residenti nè domiciliati in regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.897*

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.726

DECEDUTI RESIDENTI N. 509

GUARITI RESIDENTI N. 16.642

*Note: il numero dei casi attuali è ridotto di n. 2 unità per errata indicazione dei dati anagrafici relativi ad un unico soggetto di nazionalità estera, non residente, e domiciliato nel Comune di Moliterno.