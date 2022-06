Basilicata: ricoveri stabili, nessun decesso. In Italia solo Omicron.

Nessun decesso è segnalato nel report odierno (Task Force Coronavirus bollettino del 11 giugno 2022) con i ricoveri che rimangono fermi a quelli di ieri e l’incidenza dei positivi di nuovo in calo.

I ricoveri, dunque, rimangono 38 (20 al San Carlo e 18 al Madonna delle Grazie), di cui sempre nessuno in terapia intensiva.

I nuovi casi sono 154 (145 i residenti) su 817 tamponi processati che corrispondono ad una incidenza del 18,85%, inferiore al 22,18% del giorno precedente ed anche al 19,10% del dato settimanale.

I 145 nuovi casi residenti (89 nel potentino e 56 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (28), Matera (23), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Scende ancora il totale dei positivi in regione che -tenuto conto dei nuovi casi e dei 235 guariti di giornata (nessun dato invece oggi relativo a guarigioni di periodi precedenti in ragione del lavoro di riallineamento dei dati nella piattaforma Covid-19 regionale)- passa da 14.201 a 14.111.

Come ogni sabato sono stati forniti dalla Regione anche i dati relativi ai vaccini somministrati nella settimana compresa tra il 4 e il 10 giugno che sono stati 561. (Vaccinazioni anti Covid19 – Dati dal 4 al 10 giugno 2022)

Il report periodico dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, realizzato assieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, invece, ci consegna il dato sulla diffusione del Covid all’inizio dell’estate: in Italia c’è oramai solo la variante Omicron in Italia, ma con sempre più sottocategorie.

La sottovariante BA.2, in particolare, rappresenta il 93,83% tra le varianti Omicron. Sono inoltre state rilevate 12 sequenze riconducibili a BA.4 e 6 sequenze riconducibili a BA.5, pari rispettivamente allo 0,47% e allo 0,41% del totale delle sequenze Omicron. Dal report, poi, emerge che nell’ultima settimana sono diminuiti i ricoveri in terapia intensiva (il tasso di occupazione è sceso dal 2,3% al 2%), le ospedalizzazioni e i decessi. Aumentano, però, le infezioni, con l’incidenza passata da 207 a 222 per 100mila abitanti.

Da tenere presente, comunque, che secondo un recente report dell’Oms l’Italia è attualmente terza a livello globale e prima in Europa per nuovi decessi, e terza nell’area europea per nuovi contagi. Insomma, l’analisi dell’Organizzazione mondiale della Sanità mostra che da noi la pandemia non è stata superata, e l’infezione non è ancora un ricordo. Purtroppo.