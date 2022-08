Basilicata: ricoveri stabili e incidenza positivi/tamponi in calo. Totale positivi in regione riallineati.

Si mantengono sempre stabili i ricoveri, mentre si registra una ulteriore riduzione del rapporto positivi/tamponi e nessun decesso. E’ quanto emerge dai dati del report odierno (Bollettino task force coronavirus Basilicata del 5-8-2022).

Inoltre, tornano a combaciare i dati del bollettino regionale in merito al totale dei positivi, con quanto rileviamo quotidianamente inserendo i dati dello stesso in un banale prospetto excel che, come avevamo segnalato ieri (https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-come-ieri-350-i-nuovi-casi-74-i-ricoverati-cala-totale-positivi-ma-non-e-quello-ufficiale/) non corrispondevano per 609 unità a partire dal report del 28-7-2022.

Con una nota che abbiamo ricevuto oggi si specifica che effettivamente in quel bollettino è stata omessa la segnalazione di 609 guariti in precedenza (“Nel computo complessivo dei casi attuali, casi in isolamento domiciliare non vi è alcun errore. Il problema si è verificato nel bollettino TF del giorno 28 luglio, relativamente all’indicazione sullo stesso a pagina 1, del numero complessivo dei guariti di giornata che sono stati complessivamente n. 649 a cui si sono aggiunti i n. 609 guariti recuperati da piattaforma per un totale di n. 1.258 guariti così ripartiti: n. 649 guariti di giornata (n. 642 residenti, n. 5 domiciliati e n. 2 fuori regione) e n. 609, recupero guariti da revisione piattaforma COVID-19 della Regione Basilicata (non è stata inserita la nota che solitamente specifica ciò nell’ultima pagina del bollettino)”). Ne prendiamo atto, era un buco che andava colmato per dare un senso ai numeri forniti quotidianamente e a chi li segue.

Tornando ai dati di giornata, i nuovi positivi riscontrati su 1.515 tamponi, sono 311 con una incidenza dei positivi riscontrati sui tamponi processati pari al 20,53%, ancora in calo rispetto al 21,83%, e al 24,69% dei due giorni precedenti, nonchè al 25,51% del dato aggregato dell’incidenza positivi/tamponi della settimana scorsa.

Di essi, 288 sono riferiti a residenti (175 nel potentino e 113 nel materano) che sono stati riscontrati per: 42 a Potenza, 36 a Matera, 11 Policoro, 10 a Pisticci, poi in numero minore in altre comunità che potete consultare al link iniziale.

I ricoveri passano da 74 a 73: 32 al San Carlo e 41 al Madonna delle Grazie, dei quali sempre tre in terapia intensiva (2 a Potenza e 1 a Matera).

Tenuto conto dei 431 guariti di giornata e di 155 relativi a periodi precedenti non contabilizzati, il totale dei positivi in regione scende a 11.736, dato che torna a corrispondere come scritto sopra con quello ufficiale del report.