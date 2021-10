In Basilicata, in base ai dati resi noti oggi, continua l’ incremento dei casi tenuto conto che i nuovi casi superano le guarigioni. Ma ecco in sintesi le notizie che si rilevano dai comunicati odierni:

i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino sono il 78,1%, mentre quelli che hanno ricevuto la seconda dose sono il 71%;

l’incidenza giornaliera dei positivi sui tamponi processati è del 2,54%, in diminuzione rispetto al 5,32% della giornata precedente ed anche a quella riferita all’intera settimana appena conclusa che è stato del 2,81%;

i ricoveri totali rimangono 22, mentre in terapia non c’è alcun paziente dal giorno 6 di questo mese;

il totale dei positivi in regione, tenuto conto dei 16 nuovi casi e delle 12 guarigioni, sale a 830.

Ed ecco uno dei comunicati ufficiali di oggi, mentre le tabelle riepilogative le pubblicheremo a seguire appena disponibili :

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 29 ottobre, sono state effettuate 886 vaccinazioni. A ieri sono 432.347 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,1 per cento) e 392.697 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (71 per cento) e 6.690 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 831.734 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 669 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 17 (tra questi 16 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 13 guarigioni, di cui 12 relative a residenti in Basilicata.“