Da domani, mercoledì 24 novembre, si potrà fare la terza dose dopo 5 mesi dal primo ciclo. È quanto si legge nella circolare del ministero della Salute, in Gazzetta oggi: “Visto il parere della Cts di Aifa, tenuto conto dell’attuale condizione di aumentata circolazione virale e ripresa della curva epidemica e in un’ottica di massima precauzione, si rappresenta che, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della relativa determina a cura di Aifa, nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2/Covid-19, l’intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose booster (di richiamo) con vaccino a m-Rna, alle categorie per le quali è già raccomandata (inclusi tutti i soggetti vaccinati con una unica dose di vaccino Janssen) e nei dosaggi autorizzati per la stessa (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna), è aggiornato a cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato“.

E secondo il virologo Massimo Clementi: “La terza dose è una dose globale, complessiva: tutto il sistema immunitario risponde, l’immunizzazione diventa molto più solida. Probabilmente, ma ci sono molti elementi e in questo senso abbiamo dati da Israele, la terza dose conferirà una immunità che dura di più.”

In Basilicata , da ieri le persone tra i 40 e i 59 anni possono prenotarsi per le terze dosi, nel mentre si registra qualche disagio (che avevamo paventato già qualche tempo fa a seguito dell’accesso senza vaccinazioni, a cui si sommano quelle che ora prenotano) alle tende del Qatar di Matera dove è dovuta, in mattinata, intervenire la Polizia per rasserenare gli animi e garantire ordine e distanziamento tra le persone in fila.

Infatti, nel contempo, proseguono con libero accesso le inoculazioni delle terze dosi per over 60, soggetti fragili e seconde dosi del Johnson, secondo il calendario fissato dalla Regione. Qualche problema logistico (una delle due strutture – quella adibita all’accoglienza – è chiusa al pubblico) dovrebbe essere risolto per poter compilare almeno comodamente i questionari. E poi c’è la necessità di ampliare gli orari dell’hub materano che è aperto da lunedì al sabato dalle 8 alle 14, rispetto a quello di Potenza in cui si somministra sino alle 20,00.

Questi, gli altri dati in sintesi di questo fine settimana in regione:

i ricoveri totali scendono dai 23 di domenica ai 19 odierni , di cui uno in terapia intensiva ;

; l’incidenza giornaliera dei positivi riscontrati sui tamponi processati è del 5,03% di poco inferiore a quello dell’intera settimana appena conclusa che è stato del 5,14%, registrato ieri;

di poco inferiore a quello dell’intera settimana appena conclusa che è stato del 5,14%, registrato ieri; il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 37 nuovi casi e delle 21 guarigioni, risale sopra i mille e si attesta a 1.003.

Ecco a seguire il comunicato ufficiale riferito alla sola giornata di ieri, mentre le tabelle riepilogative le aggiungeremo in coda appena disponibili:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 22 novembre, sono state effettuate 2.685 vaccinazioni. A ieri sono 436.047 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,8 per cento) e 401.563 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (72,6 per cento) e 29.861 (5,4 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 867.471 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 736 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, 29 dei quali 37 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 23 guarigioni, 21 delle quali di residenti in Basilicata.”

….ed ecco disponibili anche le tabelle riepilogative da cui apprendiamo, inoltre, che i nuovi casi riguardano: Miglionico (16), Ferrandina (8), Venosa (3), poi altri Comuni con meno positivi tra cui Matera e Potenza (2).

(NB. dal 12 novembre scorso il totale dei positivi riportato sulle tabelle della regione è inferiore di uno rispetto al nostro che calcoliamo giornalmente in base ai dati ufficiali che pubblichiamo senza che vi sia una spiegazione. L’11 novembre i dati combaciavano in 895. Il giorno dopo vi sono stati 30 nuovi casi e 5 guarigioni. 895+30-5=920, mentre sulle tabelle di quel giorno veniva riportato 919. Da allora continua ad esserci questa discrasia).