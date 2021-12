In Basilicata, oggi 8 dicembre, è festa …..sono chiusi gli hub vaccinali e sui siti della regione e non c’è alcun comunicato ufficiale. Ma, facendo fede a quanto riportato dalla edizione della TGR delle 14,00 si apprende che dopo dieci giorni c’è un un ricovero in terapia intensiva all’Ospedale delle Grazie di Matera (un uomo con più di settant’anni, con diversi problemi di salute e non vaccinato).

Inoltre, ci sarebbe stata una ulteriore risalita dei ricoveri nei reparti ordinari da 18 a 21 e 116 nuovi positivi, su quasi 1.400 tamponi processati, segno di un incremento di contagi significativo che porta l’indice giornaliero oltre l’8% (superiore al 6,44% del giorno precedente e quasi il doppio di quello settimanale 4,73%).

I dati acquisiti dalla testata giornalistica regionale “confermano l’esistenza di un fronte apertosi nell’area sud della regione, con 47 casi accertati tra Lauria e Lagonegro. Comune, il primo, in cui è in corso uno screening rivolto agli studenti delle scuole Marconi e Lentini, in didattica a distanza già da un paio di giorni.”

Ulteriori dati di dettaglio per la giornata di ieri li forniremo non appena verranno diffusi comunicato ufficiale e relative tabelle che immaginiamo saranno cumulative domani, riferiti a 7 e 8 dicembre.

Ricordiamo le nuove regole diffuse ieri per le prenotazioni del vaccino che però hanno dimenticato di regolamentare la fascia 12/17 anni (https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-dal-10-dicembre-18-79-anni-solo-con-prenotazione-e-i-12-17-anni/).

Vaccinazione che si riconferma vitale in questa nostra difesa contro il covid così come confermano “I dati della rilevazione nell’ultima settimana del network degli ospedali sentinella di Fiaso” che “mostrano un incremento complessivo delle ospedalizzazioni per Covid pari al 10,1%. Si passa da 810 pazienti del 30 novembre a 892 degenti del 7 dicembre. L’età media di chi finisce in ospedale è più alta, pari a 75 anni, tra i vaccinati e più bassa, pari a 64 anni, tra i non vaccinati con uno scarto di ben 11 anni. I numeri più significativi e indicativi dell’evoluzione della pandemia sono quelli dei reparti di Terapia intensiva dove finiscono i pazienti in gravi condizioni. La malattia in forme gravi, infatti, colpisce sempre più i non vaccinati.” (https://giornalemio.it/cronaca/fiaso-covid-in-due-settimane-32-no-vax-e-33-vax-in-terapia-intensiva/) .