In molti azzardano previsioni su come andrà in futuro per la pandemia ancora in corso ma è evidente che spesso si stratta di un pour parler imposto dalla parallela infodemia. La pensa così l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco che, sul suo profilo Facebook, in proposito scrive:”Impossibile dire quello che accadrà basandoci su modelli predittivi o anche, più semplicemente, sull’esperienza del passato: quella da Covid-19 è una pandemia prima nel suo genere ed è la prima volta che per un agente pandemico sono stati messi a punto, a tempo di record, vaccini e farmaci antivirali“. Quindi, chi invoca prudenza non sembra avere tutti i torti temendo che il prossimo autunno si ripeta un dejà vu.

Ma venendo alla Basilicata, il primo comunicato della giornata della task force, non registra nuovamente decessi e i ricoveri ospedalieri totali rimangono fermi a 110 (64 nell’ospedale San Carlo e 46 nell’ospedale Madonna delle Grazie), mentre in terapia intensiva salgono a due (uno per ognuno dei due nosocomi).

I nuovi positivi riscontrati sui 2.997 tamponi processati, sono stati 523 pari ad una incidenza del 17,45% in linea con il 17,74% del giorno precedente e con il dato della settimana scorsa che è stato del 17,37%.

I guariti (536) tornano ad essere superiori ai nuovi positivi (523).

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 22 febbraio, sono state effettuate 1.202 vaccinazioni. A ieri sono 466.892 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,4 per cento), 435.319 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (78,7 per cento) e 334.372 (60,4 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.236.583 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 110 le persone ricoverate: 64 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 46 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.997 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 523 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 536 guarigioni.

