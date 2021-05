Per il direttore generale del Dipartimento regionale Salute, Ernesto Esposito, grazie alla campagna vaccinale, in Basilicata “l’immunità di gregge potrebbe essere raggiunta tra la fine di luglio e l’inizio di agosto“. E’ quanto ha detto intervenendo all’incontro on line “La sanità che cambia nel dopo pandemia”, organizzato dalla rivista dell’Eni “Orizzonti – Idee dalla Basilicata“. Esposito nel comunicare che e’ stato immunizzato il 90 per cento degli over 80 e l’82-83 per cento degli over 70 lucani, ha evidenziato come “Tutto ciò, collegato alla vaccinazione delle categorie fragili vuol dire che abbiamo messo al sicuro le categorie piu’ a rischio. E poi va sottolineato che in Basilicata (che ha circa 550 mila abitanti) è stato gia’ immunizzato un quarto della popolazione“. Secondo quanto riporta il sito del Governo, aggiornato alle ore 6.13, in Basilicata sono state somministrate 305.988 dosi, pari al 94,1 per cento delle 325.025 consegnate, poco al di sotto della media nazionale che è del 94,8%.

Venendo ai i dati diffusi oggi, 26 maggio, dalla task force sui tamponi molecolari processati ieri in Basilicata, nella giornata di ieri si conferma una incidenza positivi/tamponi in ricrescita e che supera la media della settimana appena conclusa. Bene invece sia per i ricoveri totali che in terapia intensiva che scendono ulteriormente e, soprattutto, non viene segnalato alcun decesso.

Ricapitolando, su 1.164 tamponi molecolari processati, sono stati rilevati 66 positivi (65 i residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi che è del 5,67% e cresce sia rispetto al 4,23% di ieri che al dato medio settimanale che è stato del 4,94%, mentre quello nazionale è sceso all’1,30%.

I nuovi positivi di oggi riguardano : Potenza 12, Policoro 6, Rapolla 5, poi via via altri comuni con numeri inferiori. Matera non fa registrare alcun nuovo caso.

Nessun decesso e i ricoveri totali variano da 86 a 79, mentre quelli in terapia intensiva da 5 a 4 (1 Pz, 3 Mt).

Infine, i guariti di giornata sono 171 (170 i residenti), che fanno scendere ulteriormente il totale dei positivi a 4.105.

A seguire i dati del report:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 26 MAGGIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 25 maggio 2021

RICOVERATI N. 79

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 171

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 66

Residenti: n. 65

GUARITI TOTALI N. 171

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 170

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.105

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.026

DECEDUTI RESIDENTI N. 550

GUARITI RESIDENTI N. 20.882