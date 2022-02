Da oggi, martedì 15 febbraio, scatta l’obbligo (sia nel pubblico che nel privato) di esibire il Super Green Pass a lavoro per gli over 50, una misura prevista nel decreto dello scorso 5 gennaio, provvedimento che aveva anche introdotto l’obbligo vaccinale per questa fascia di età. E mentre per chi non si è conformato all’obbligo di vaccinazione è scattata una multa di 100 euro, da oggi i lavoratori over 50 che non rispettano le nuove regole vanno incontro ad una sanzione che varia dai 600 ai 1.500 euro. Dunque, come già avveniva per tutti i lavoratori senza Green Pass, anche quelli over 50 che da oggi si presentano sul luogo di lavoro senza Super Green Pass saranno considerati assenti ingiustificati e dal quinto giorno scatterà la sospensione. Per essi non ci saranno conseguenze disciplinari e avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma si perderà la retribuzione e gli annessi contributi. E’ una misura che dovrebbe rimanere in vigore fino al prossimo 15 giugno tra sostenitori e contrari.

Ora l’attesa è per il 31 marzo, quando scadrà lo stato di emergenza che di proroga in proroga è arrivato ad oltre due anni, con la curva attuale dei contagi che permetterebbe di non rinnovarlo. Decisione che aprirebbe una discussione già molto accesa anche sul Green Pass con la comunità scientifica e parte della politica divise tra chi ritiene che la certificazione verde andrebbe mantenuta fino a dopo l’estate e chi spinge per superarla subito.

Vedremo. Nel frattempo i dati dal campo ci dicono che oggi in Basilicata si registrano ancora quattro decessi: 1 residente a Pisticci, 1 a Lauria, 1 a Banzi, 1 residente in Toscana (inizialmente ne erano stati comunicati 5).

Scendono i ricoveri totali da 103 a 99 (51 al San Carlo e 48 al Madonna delle Grazie) ed anche quelli in terapia intensiva da 5 a 4 (1 a Potenza e 3 a Matera).

I nuovi positivi riscontrati su 5.360 tamponi sono stati 867 con una incidenza del 16,18%, superiore al 15,51% registrato per la settimana appena conclusa.

Ancora una volta i guariti di giornata (1.042) sono nettamente superiori ai nuovi positivi (867) facendo così scendere il totale dei contagi in regione.

Ma ecco il primo comunicato della giornata, con a seguire l’errata corrige sui decessi:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 14 febbraio, sono state effettuate 1.797 vaccinazioni. A ieri sono 466.058 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,2 per cento), 431.626 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (78,0 per cento) e 326.563 (59,0 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.224.247 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 99 le persone ricoverate: 51 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 48 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 3 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 5.360 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 867 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 1.042 guarigioni.

Inoltre, è stato registrato il decesso di 5 persone: 1 residente a Pisticci, 1 a Lauria, 1 a Cancellara, 1 a Banzi, 1 residente in Toscana.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”

….successivamente è stata diffusa una “errata corrige” in merito ai decessi: “Si invia la versione corretta ed aggiornata del comunicato “Vaccinazioni e test Covid-19, aggiornamento del 15 febbraio”, precisando che la correzione riguarda il dato relativo ai decessi, che sono stati 4 e non 5 come erroneamente riportato nel precedente comunicato.” “….. è stato registrato il decesso di 4 persone: 1 residente a Pisticci, 1 a Lauria, 1 a Banzi, 1 residente in Toscana.” Per errore, dunque, era finita nel bollettino anche la vittima di Cancellara, già presente nell’aggiornamento di ieri e sono ora 722 il numero delle vittime provocate dal Covid-19 in Basilicata.

Tre dei decessi odierni sono stati registrati all’ospedale “San Carlo” di Potenza: due donne (di 96 e 85) e un uomo (65 anni, l’unico a essere morto nel reparto di terapia intensiva). Un uomo di 52 anni di Pisticci è invece morto all’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera. Tre delle quattro persone decedute erano vaccinate con tre dosi.

