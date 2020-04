Quando finirà se lo chiedono e ce lo chiedono in tanti? E le puntuali analisi di Franco Vespe, astronomo materano, che si sta guadagnando sul campo , la qualifica di analista statistico da epidemia da coronavirus, aprono a uno spiraglio positivo per la settimana di Pasqua. Si parla di assestamento dei dati in Basilicata con i decessi saliti a 14 e altri due casi positivi a Matera, con focolai di diverso interesse che spuntano qua e là, segno che le pecche organizzative c’erano e restano. Del resto l’assenza di luoghi dedicati, ospedali e residenze, per ospitare malati o persone risultate positive al corona virus sta complicando le cose con uno scaricabarile di competenze e incompetenze, che la dice lunga sul suono a martello di persone che dovrebbe stare in quarantena per sempre. Se grafici e campane, attualmente poco solide di Vespe, dovessero cambiare suoni…sapete perchè la forbice ha tagliato la corta per agitare il batacchio. Non sapete cos’è. Non ci meravigliamo più di tanto con gli anglicismi diffusi. Un buon vocabolario della lingua italiana, anche sul web, vi aiuterà a colmare la lacuna. Intanto guardate le campane da sotto…



Ma veniamo ai dati di inizio settimana del nostro astronomo.” I dati – commenta Vespe- sono inutilmente preoccupanti nel senso che, sia gli infetti che i decessi sono andati al di sopra delle forchette indicate ieri. Inutilmente preoccupanti perchè le tendenze indicate ieri non vengono assolutamente intaccate. Così come mi sembra insensato far passare Matera come una nuova Bergamo per 5 infetti trovati tutti in un unico nucleo familiare. Se dobbiamo preoccuparci questi riguardano i decessi. Perchè preoccuparci ? In Lombardia sono calati drammaticamente e ciò puo voler dire che ci sono altre regioni che stanno tristemente concorrendo a questo numero. Fra tutti Puglia e Veneto. Per quanto riguarda invece le nostre forchette per domani prevediamo per i decessi una forchetta fra 461 e 521; mentre per i decessi finali totali da 19621 e 20568 decessi. Ormai siamo sopra il numero di 20.000. Sono anda to a vedere i grafici regionali del Veneto e della Puglia. Come si può vedere il Veneto sta ormai in decisa decrescita anche se non ai livelli della Lombardia anche per ciò che riguarda i decessi. Così invece non è per la Puglia che sta nella fase di crescita esponenziale. Tuttavia la soluzione delle campane non sono robuste. Lo dimostra l’ampia divaricazione fra il caso peggiore ed il migliore. Insomma occorre tener d’occhio i nostri convicini”. E la Basilicata?Ci arriviamo e con un confronto abissale con la portacovid 19 Lombardia che, come dimostrano inchieste giornalistiche, da quelle condotte dall’Eco di Bergamo a Raidue Report, ha tanto da rimproverarsi su come è stata gestita l’emergenza coronavirus.

” Nei grafici successivi -aggiunge Vespe- invece abbiamo la Lombardia e la Basilicata.Sembra ormai che per ambedue le regioni le tribolazioni stiano per finire. Infatti i dati sia dei contagi che dei decessi stanno riempiendo completamente la campana. Pochi giorni ancora e ci siamo. Ovviamente i dati della Basilicata sono molto più piccoli della Lombardia e, a causa del numero di decessi, assolutamente irrisorio, le campane stimate non sono robuste. Per la Basilicata e per Matera niente di grave e dovremmo esserne fuori entro pochi giorni in compagnia con la Lombardia. C’è un’asimmetria come dicevamo sui contagi. Ma questa asimmetria non comporta grossi stravolgimenti nel disegnare le nostre campane. Al massimo potrà cambiare di qualche ora il picco della campana e spostare di un paio di giorni l’emergenza. Comunque ho trovato il modo di normalizzare gli infetti in funzione dei tamponi…devo solo fare una modifica al programma….vi farò sapere!”. La notte porta riposo e consiglo e un buon risveglio, dal laboratorio di statistica Vespestat sl covid 19, con il suono ”reale” delle campane di Sant’Agnese.