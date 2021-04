Da Crisanti a Galli, da Pregliasco a Burioni, continua l’allarme per il rischio dovuto all’allentamento delle misure restrittive: “Decisione politica, temiamo la diffusione dell’infezione”. Insomma, nessun virologo ed esperto di Covid è favorevole alle riaperture di maggio in nome di un “rischio ragionato” (https://giornalemio.it/politica/rischio-calcolato-come-speriamo-che-me-la-cavo/) che non sembra proprio tale. Lo sarebbe stato magari se si fosse atteso il tempo necessario a far avanzare la campagna vaccinale ad una soglia di sicurezza maggiore, per evitare che si paghi uno scotto di vite umane. Ma il dado non solo è tratto, ma forti sono le pressioni per allargare le maglie ancora e più in fretta. Vedremo come andrà a finire.

Ora, nel riportare a seguire i dati diffusi oggi dalla task force della Basilicata, relativi ai tamponi molecolari processati nella giornata di ieri 18 aprile (pochi come ogni domenica), rileviamo che la situazione non tende certo a migliorare.

Infatti, aggregandoli, come ogni lunedì, possiamo osservare il dato medio positivi/tamponi della settimana appena conclusa che si attesta al 12,42%, dunque in lieve risalita rispetto a quello della settimana precedente che è stato del 12,04%. Ed è anche il dato settimanale più alto dagli inizi dell’anno. Dunque, è evidente che, come vorremmo, la situazione non tende ancora ad invertire la rotta.

Sui 407 tamponi molecolari, inoltre, sono stati rilevati 47 positivi (tutti residenti) con una incidenza giornaliera positivi/tamponi dell’11,55%, anche questo in risalita a quello di ieri che è stato del 10,83% e sempre superiore a quello giornaliero nazionale che è del 5,52%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Policoro con 9 casi, Senise (7), Potenza (5), Craco (5), poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Anche oggi non si registrano decessi ed anche i ricoveri, sia quelli totali (da 183 a 181) che quelli in terapia intensiva (sempre 13: 7 Pz, 6 Mt) rimangono stabili.

Infine, i guariti sono 98 i guariti della giornata (98 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che si attesta a 5.507.

A seguire i dati in dettaglio:

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 19 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 18 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 305.452

Tamponi totali negativi n. 280.629

Persone testate n. 179.558

Tamponi molecolari di giornata n. 407

Test antigenici totali 13.382

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 47

Tamponi negativi n. 360

RICOVERATI N. 181

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 31

Medicina d’Urgenza n. 18

Medicina Interna Covid n. 19

Terapia Intensiva n. 07

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 36

Pneumologia n. 20

Medicina Interna Covid n. 10

Terapia Intensiva n. 06

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 98

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 47

Residenti: n. 47

N. Comune

2 Atella (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

2 Avigliano

1 Brienza

5 Craco

2 Filiano

1 Lagonegro

4 Laurenzana

1 Lavello

1 Marsicovetere

1 Melfi

2 Montalbano Jonico

2 Pisticci

9 Policoro

5 Potenza (n. 1 domiciliato a Laurenzana)

1 Ripacandida

7 Senise

1 Tito

GUARITI TOTALI N. 98

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 98

N. Comune

1 Atella (domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Castronuovo di Sant’Andrea

2 Corleto Perticara

2 Ferrandina

20 Francavilla in Sinni

1 Ginestra

2 Grassano

21 Matera (n. 1 domiciliato a Craco)

5 Melfi

2 Montescaglioso

1 Oppido Lucano

1 Pescopagano

3 Picerno

17 Policoro

4 Pomarico

1 Potenza (domiciliato a Corleto Perticara)

4 Rapolla

8 Rionero in Vulture

1 Salandra

1 Senise

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.507

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.326

DECEDUTI RESIDENTI N. 479

GUARITI RESIDENTI N. 15.721