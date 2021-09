Come ogni lunedì forniamo l’incidenza dei positivi/sui tamponi dell’intera settimana conclusa che è del 5,41%, sostanzialmente stabile da cinque settimane (tutte di poco sopra il 5%) e di poco superiore a quella precedente che è stata del 5,30%.

Infatti, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 19 settembre, sono state effettuate 2.201 vaccinazioni. A ieri sono 414.835 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (75,0 per cento) e 357.885 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (64,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 772.720 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 209 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 8 (tutti residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 26 guarigioni (25 delle quali relative a residenti in Basilicata).”

In base a al precedente comunicato odierno e ai dati contenuti nelle tabelle cumulative di sabato e domenica che pubblichiamo più avanti si rileva, inoltre che:

-i ricoveri totali che salgono dai 53 di venerdì ai 55 e quelli in terapia intensiva che passano da 4 a 3;

-il totale dei positivi in regione, tenuto conto dei 34 nuovi casi, delle 47 guarigioni si riduce a 1.214.

I nuovi casi riguardano: Policoro (6), Lagonegro (5), Sant’Arcangelo (4), poi altri comuni (come da elenco nella 3^ tabella sottostante) con meno casi tra cui Matera con un solo caso. Mentre non se ne registrano a Potenza.