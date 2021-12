Con l’entrata in vigore del Super Green Pass, si registra nella giornata di oggi un record di Green Pass scaricati: esattamente 1.310.001 tra quelli base e quelli rafforzati (ottenibili -questi ultimi- solo tramite vaccinazione o avvenuta guarigione e che saranno in vigore fino al 15 gennaio). I download riguardano soprattutto per l’avvenuta vaccinazione (sono stati 968.069), mentre 5.369 quelli per guarigione dal Covid19.

A questo link dell’ANSA le faq del governo per chi avesse dubbi sulle nuove regole in vigore da oggi (https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/12/05/super-green-pass-ecco-le-faq-del-governo-_4dc568c2-6c3e-40e5-8216-c146fea6f468.html)

In Basilicata per quanto riguarda l’incidenza dei positivi/sui tamponi dell’intera settimana appena conclusa che forniamo ogni lunedì, essa è del 4,73%, sostanzialmente identica al 4,71%% di quella precedente. Nel mentre procede la campagna di vaccinazione con circa l’80% della popolazione vaccinabile che ha ricevuto una dose e poco meno del 74% che ha completato il ciclo, mentre sono circa 72mila le terze dosi somministrate.

Questi, gli altri dati in sintesi di questo fine settimana in regione:

i ricoveri totali rimangono fermi ai 14 di venerdì, sempre nessuno in terapia intensiva;

il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 63 nuovi casi, delle 37 guarigioni del fine settimana, sale da 1.157 a 1.183 ;

il totale dei positivi residenti riscontrati nella settimana appena conclusa è stato di 268 a fronte dei 233 della settimana precedente, un incremento dovuto anche al numero maggiore di tamponi effettuati: 6.148 rispetto ai 5.017 della settimana precedente;

i nuovi casi di questo weekend riguardano: Matera (15), Lauria (11), Potenza (7), Bernalda (4), poi altri Comuni con numeri inferiori (vedi elenco nella tabella sottostante).

Ecco a seguire il comunicato ufficiale riferito alla sola giornata di ieri e, quindi, anche le tabelle riepilogative dei dati di sabato e domenica:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 5 dicembre, sono state effettuate 55 vaccinazioni. A ieri sono 438.910 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,3 per cento) e 406.919 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (73,6 per cento) e 71.705 (13,00 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 917.534 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 462 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 4 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 9 guarigioni, tutte di residenti in Basilicata.”

(NB. dal 12 novembre scorso il totale dei positivi riportato sulle tabelle della regione è inferiore di uno rispetto al nostro che calcoliamo giornalmente in base ai dati ufficiali che pubblichiamo senza che vi sia una spiegazione. L’11 novembre i dati combaciavano in 895. Il giorno dopo vi sono stati 30 nuovi casi e 5 guarigioni. 895+30-5=920, mentre sulle tabelle di quel giorno veniva riportato 919. Da allora continua ad esserci questa discrasia che si è ampliata oggi a 3 unità. Eppure venerdì il dato della regione era 1.156 + 63 – 37 di questo fine settimana, sarebbero 1.182 e non 1.180 come leggete qui sopra in tabella).