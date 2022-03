Non ce ne voglia chi dal salotto di casa ha messo l’elmetto in testa ed ha bandito tutto ciò che fa riferimento alla Russia, ma ci è sembrato interessante riportare la notizia di uno studio promosso dal ministero della Salute dell’Argentina, pubblicato sulla prestigiosa rivista “Lancet”, con cui è stato riscontrato che il vaccino russo Sputnik (https://www.thelancet.com/journals/lanam/article/PIIS2667-193X(21)00168-X/fulltext) protegge dalla morte come altri vaccini anti covid.

Sono stati messi a confronto i vaccini somministrati alla popolazione da gennaio a settembre 2021: oltre 1,2 milioni le persone coinvolte nella ricerca che hanno ricevuto Sputnik V (687mila), AstraZeneca (358mila) e Sinopharm (237mila) e gli scienziati hanno concluso che: “l’effetto di protezione rispetto al decesso da Covid è stato più alto per tutti e tre i vaccini dopo due dosi – sottolinea lo studio – 93% per Sputnik, 93,7% per AstraZeneca e 85% per Sinopharm“. Nelle conclusioni i ricercatori argentini evidenziano che “finora nessun altro lavoro riportava gli studi di efficacia di Sputnik, tranne una ricerca in Ungheria su una coorte di persone over 18, ma i risultati del nostro lavoro suggeriscono che il vaccino russo è efficace nel prevenire l’infezione e il decesso in modo equivalente ad AstraZeneca“.

Qualche interrogativo rimane sul perché siano stati accantonati frettolosamente vaccini molto, ma molto meno costosi di quelli che abbiamo usato, pur avendo la stessa efficacia. Proprio come lo Sputnik che è stato usato nel piccolo Stato di San Marino e che l’Istituto Spallanzani di Roma stava all’epoca cominciando a testarne la efficacia, lo stesso Istituto che ha studiato i dati della Repubblica del Titano con risultati in linea con quelli argentini. Ma anche quella dei vaccini è stata un’altra guerra….

Venendo ai dati odierni del covid in Basilicata, la prima buona notizia è che il bollettino non riporta alcun decesso.

Inoltre, come ogni lunedì, possiamo calcolare e fornire il dato settimanale dell’incidenza dei positivi sui tamponi processati negli ultimi sette giorni, dato più significativo a livello tendenziale rispetto a quello giornaliero, che è del 24,18%. Dato che non solo non cresce rispetto a quello della settimana precedente che era stato del 24,62% (in risalita rispetto al 21,50%), ma è addirittura in lieve discesa.

I ricoveri ospedalieri scendono da 114 a 110 (64 al San Carlo e 46 al Madonna delle Grazie), mentre rimangono sempre due in terapia intensiva (uno per ognuno dei due nosocomi).

I nuovi casi registrati su 2.275 tamponi processati nella giornata di ieri sono stati 535 e i guariti 339.

Ecco a seguire il testo del primo comunicato e ricordiamo che in serata integreremo le notizie in base al secondo non appena sarà disponibile:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 27 marzo, sono state effettuate 32 vaccinazioni.

A ieri sono 467.857 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 440.953 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 350.569 (63,4 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.259.591 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 110 le persone ricoverate: 64 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 46 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.275 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 535 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 339 guarigioni.

Inoltre, nessun decesso è stato segnalato alla Task force Coronavirus.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”