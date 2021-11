La curva epidemiologica preoccupa gli esperti poiché la protezione del vaccino contro il Covid diminuisce per via del tempo che passa. Il governo punta sulle terze dosi, che da dicembre partiranno per gli over 40, e sebbene vengano smentite le voci di nuove misure restrittive, sembra siano sul tavolo cambiamenti per il green pas (la durata, riportandola a 9 mesi prima della terza dose, e le modalità per ottenerla. Tramite tampone, potrebbe sopraggiungere una riduzione della validità: da 72 ore a 48 per chi lo ottiene tramite tamponi molecolari, da 48 a 24 per chi invece lo ottiene tramite antigenici). Nonchè qualche misura riferite alle festività natalizie. Ma al momento sono solo voci.

Per quanto riguarda la Basilicata, come ogni lunedì, forniamo l’incidenza dei positivi/sui tamponi dell’intera settimana appena conclusa che è del 4,59%, inferiore dunque al 4,85 % di quella precedente, nonostante il numero dei positivi sia cresciuto (sempre rispetto alla settimana precedente) essendo cresciuto nel contempo anche il numero dei tamponi effettuati (3.949 rispetto a 3.154).

Screening a Stigliano per rintracciare i casi e circoscrivere il focolaio, oltre 100 i test effettuati e l’Asm assicura che si continuerà nei prossimi giorni. Le classi dei due alunni contagiati sono state messe in quarantena e ripresa da oggi – e fino a nuova comunicazione- la didattica a distanza per tutte le sezioni e classi del plesso di Stigliano dell’IC “Montano”. Attesa anche un’ordinanza del sindaco Francesco Micucci, per imporre l’obbligo di mascherine all’aperto.

Una situazione, dunque, che similmente al dato nazionale registra un aumento dei contagi ma che non è assolutamente paragonabile a quella di un anno fa (https://giornalemio.it/salute-e-benessere/covid-come-eravamo-nel-novembre-2020-rispetto-al-novembre-2021/), sebbene non sarebbe prudente abbassare la guardia.

Questi, gli altri dati in sintesi di questo fine settimana in regione:

i ricoveri totali salgono dai 26 di venerdì ai 28 odierni , di cui uno in terapia intensiva presso l’Ospedale San Carlo di Potenza;

, di cui uno in terapia intensiva presso l’Ospedale San Carlo di Potenza; il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 60 nuovi casi e delle 39 guarigioni del fine settimana, si attesta a 941;

che, tenuto conto dei 60 nuovi casi e delle 39 guarigioni del fine settimana, il totale dei positivi residenti riscontrati nella settimana appena conclusa è stato di 190 a fronte dei 154 della settimana precedente;

a fronte dei 154 della settimana precedente; i nuovi casi di questo weekend riguardano: Stigliano (24), Venosa (7), Latronico (6), Potenza e Viggianello (4), Matera (3), poi altri Comuni con numeri inferiori.

Ecco a seguire il comunicato ufficiale riferito alla sola giornata di ieri e, quindi, anche le tabelle riepilogative dei dati di sabato e domenica:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 14 novembre, sono state effettuate 528 vaccinazioni. A ieri sono 434.800 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,6 per cento), 398.674 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (72,1 per cento) e 17.386 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 850.860 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 191 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1 (residente) è risultato positivo. Nella stessa giornata si sono registrate 24 guarigioni, tutte relative a residenti in Basilicata.”