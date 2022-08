Basilicata: positivi/tamponi settimana scende al 25,51%, stabili i ricoveri, 2 decessi.

Con i dati del report odierno (Bollettino task force coronavirus Basilicata del 1-8-2022), possiamo fornire -come ogni lunedì- il dato aggregato dell’incidenza positivi/tamponi della settimana appena conclusa che risulta essere del 25,51%, anch’essa, come quella giornaliera, in netto calo rispetto al 28,01% della settimana precedente.

Ma il report, segnala anche il decesso di un uomo residente a Valsinni (classe 1956) e di una donna residente a Policoro (classe 1952), ambedue ricoverate al Madonna delle Grazie.

I nuovi positivi di giornata riscontrati sui pochi (992) tamponi domenicali, sono 208. Dei 191 nuovi positivi residenti (119 nel potentino e 72 nel materano) ne sono stati riscontrati: 32 a Matera, 24 a Potenza, 10 a Ferrandina e Lavello, poi numeri minori sono stati riscontrati in altre comunità che potete consultare al link iniziale.

I ricoveri variano da 81 a 82: 38 al San Carlo e 44 al Madonna delle Grazie, dei quali due in terapia intensiva:1 a Potenza e 1 a Matera.

Infine, tenuto conto dei 322 guariti di giornata e dei 2 decessi, il totale dei positivi in regione scende da 14.110 a 13.977. Permane -nonostante sia stato segnalato- l’indicazione sul bollettino regionale di un numero inferiore (13.368), conseguenza di un errore di calcolo che si è registrato sul comunicato del 28-7-2022, pari a 609 unità.

Questa è comunque ancora la collocazione della Basilicata nella graduatoria delle regioni in riferimento ai positivi per 100 mila abitanti redatta da GIMBE: