Sono due i decessi registrati dal report odierno della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 2 maggio 2022), ambedue avvenuti nel nosocomio potentino, trattasi di due uomini: uno residente a Rotonda (classe 1928) ed il secondo residente a Ruvo del Monte (classe 1930), mentre migliori sono le notizie sul fronte ricoveri e positivi.

Infatti, come ogni lunedì forniamo il dato aggregato del rapporto positivi/tamponi della settimana appena conclusa che è stato del 24,15%, in calo -dunque- rispetto al 26,49% di quella precedente.

Stabili i ricoveri ospedalieri: sia quelli totali che rimangono fermi a 107 (77 al San Carlo e 30 al Madonna delle Grazie) che quelli in terapia intensiva, sempre tre, tutti a Potenza.

Per quanto riguarda i nuovi casi di giornata essi sono stati 280 positivi (271 residenti), riscontrati su 1.230 tamponi processati che, pur tenuto conto dei 211 guariti (210 residenti), contribuiscono a far salire ancora il totale dei positivi in regione da 29.847 a 29.906, avvicinandoci oramai ai trentamila.

I 271 nuovi positivi residenti (143 nel potentino e 128 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Matera (47), Potenza (29), Montescaglioso (12), Policoro (11), Ferrandina (10), Grassano (9), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Curiosità: il giorno del primo maggio il report ci dice che è stata effettuata una sola vaccinazione.