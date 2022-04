Le mascherine, secondo Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano: “vanno usate quando serve, come gli occhiali da sole. Toglierle dal primo maggio è una scelta impegnativa. Aspetterei ancora un pò, e vedremo gli effetti della Pasqua per capire la situazione epidemiologica ma a me queste festività un po’ preoccupano, c’è un eccessivo senso del ‘liberi tutti‘. Così, aggiunge: “I contagi sono arrivati quasi ad un plateau, ma continuano a salire. Le ultime due varianti si chiamano XE e XJ, se un soggetto subisce due infezioni contemporanee escono queste varianti, che sono più contagiose della varicella e del morbillo. L’epidemia, non finirà, continueranno queste ondulazioni sempre più lievi. Probabilmente diventerà come un influenza già dal prossimo inverno“.

Ma ecco cosa riferisce il report odierno della task force della Basilicata, da cui si evince che ci sono stati altri due decessi (una persona residente a Potenza ed una a Tricarico), i ricoveri totali che risalgono sopra i cento, i nuovi positivi che sono di meno dei guariti e l’incidenza settimanale che scende.

Infatti, come ogni lunedì, riportiamo l’incidenza media dei positivi sui tamponi processati nella settimana appena conclusa che è stata del 21,34%, in discesa rispetto al 23% della settimana precedente, con i nuovi positivi di giornata (355 di cui 344 residenti) che tornano ad essere di meno dei guariti (434 di cui 428 residenti) e che portano il totale dei positivi attualmente in Basilicata da 26.799 a 26.713.

Tornano, invece, sopra i cento i ricoveri totali che da 98 passano a 101 (66 al San Carlo e 35 al Madonna delle Grazie), ma sempre con uno solo in terapia intensiva sempre a Potenza.

I nuovi positivi di giornata sono stati riscontrati a Potenza (57), Matera (34), Avigliano (19), Policoro (15), Venosa (15), Ferrandina (14), Tramutola (11), seguono altri comuni con minori numeri consultabili sul comunicato integrale (Task Force Coronavirus bollettino del 11 aprile 2022).