Basilicata: positivi/tamponi settimana scende al 21%, diminuiti anche i ricoveri.

Come ogni lunedì forniamo il dato aggregato della settimana appena conclusa relativo all’incidenza dei positivi (2.339) riscontrati sui tamponi (10-732) processati nel periodo. Esso, in base anche al report odierno (Bollettino task force coronavirus Basilicata del 8-8-2022) riferito ai dati processati nella giornata di ieri, risulta essere del 21,37%, in netto calo rispetto al 25,51% dei sette giorni precedenti.

In calo anche i ricoveri che variano da 70 a 63: 28 al San Carlo e 35 al Madonna delle Grazie, dei quali ora tre in terapia intensiva (2 a Potenza e 1 a Matera), uno in meno del giorno precedente.

I nuovi positivi riscontrati su 721 tamponi processati ieri, sono stati 146. Di essi, 128 sono riferiti a residenti (63 nel potentino e 65 nel materano) che sono stati riscontrati per: 27 a Matera, 17 a Potenza, poi in numero minore in altre comunità che potete consultare al link iniziale.

Tenuto conto dei 357 guariti di giornata, il totale dei positivi in regione scende da 11.216 a 10.987.