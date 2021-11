Come ogni lunedì, forniamo l’incidenza dei positivi/sui tamponi dell’intera settimana appena conclusa in Basilicata che è del 3,92%, in crescita rispetto al 2,81% di quella precedente.

Inoltre, in questo fine settimana, sempre in regione, sul fronte covid si registra che:

i ricoveri totali salgono dai 22 di venerdì ai 24 odierni, mentre in terapia non c’è alcun paziente dal giorno 6 di questo mese;

il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 20 nuovi casi, delle 14 guarigioni e del decesso, scende ancora a 835.

Precisiamo che sia ieri che oggi sui siti ufficiali della Regione non sono stati pubblicati i soliti comunicati e le tabelle riepilogative per cui, al fine di fornire il dato aggregato della settimana, abbiamo attinto le notizie dal sito della TGR Basilicata. Da esso si apprende anche il decesso di una donna di 88 anni (che soffriva di diverse e gravi patologie pregresse) nella casa di riposo di Castelgrande (Pz) dove si è sviluppato un focolaio covid.